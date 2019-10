vor 25 Min.

Studentenparty in Haunstetten läuft aus dem Ruder

Nach einem Streit mit der Ex flogen die Fäuste. Ein 24-Jähriger betrinkt sich und rastet aus.

Von Eva Maria Knab

Ein betrunkener Gast hat auf einer Studentenparty in Haunstetten für Zoff gesorgt. Laut Polizei randalierte der 24-Jährige in der Nacht zum Samstag auf einer Fete in einer Studenten-WG in der Schafweidstraße. Der Mann geriet zunächst mit seiner ehemaligen Freundin und später mit einem 19-jährigen Gast in Streit. Letzterer trug eine Platzwunde an der Stirn davon. Beim Verlassen des Gebäudes schlug der Randalierer die verglaste Haustüre ein und ließ seine Aggressionen auch noch an zwei geparkten Fahrzeugen aus, so die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,8 Promille bei dem 24-Jährigen. Wegen seines aggressiven Verhaltens wurde er von Beamten in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht im Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben Nord.

