Studie: Massive Lungenschäden führen zum Tod von Covid-19-Patienten

Die Todesursache bei Covid-19-Patienten geht auf eine irreversible Schädigung der Lunge zurück. Das ist das Ergebnis einer Studie aus Augsburg.

Nach einer neuen Studie des Augsburger Universitätsklinikums ist die Todesursache bei Covid-19-Patienten offenbar eine irreversible Schädigung der Lunge. Ein interdisziplinäres Team der Uniklinik hat zehn Obduktionen an verstorbenen Patienten mit Covid-19 durchgeführt, wie unsere Redaktion berichtet. In allen Fällen zeigten sich demnach schwere, mutmaßlich irreversible Schäden an der Lunge. Das Ärzteteam geht davon aus, dass diese Veränderungen zum Tod der Patienten geführt haben, da die Lungen kaum noch Sauerstoff aufnehmen konnten. Die Studie ist vor Kurzem auch in der Fachzeitschrift Journal of the American Medical Association (JAMA) erschienen.

„Alle Patienten litten an schweren Grunderkrankungen“

„Die wichtigste Erkenntnis aus der ersten Analyse ist, dass die beschriebenen Lungenschädigungen offensichtlich nicht eine Komplikation der Beatmung darstellen. Vielmehr entstehen sie unabhängig von dieser intensivmedizinischen Maßnahme am ehesten direkt durch die virale Schädigung“, zitiert die Zeitung Prof. Dr. Bruno Märkl, Direktor des Instituts für Pathologie und Molekulare Diagnostik des Universitätsklinikums. „Alle Patienten litten an schweren Grunderkrankungen, die jedoch nicht unmittelbar zum Tod führten“, fügt der Mediziner hinzu. In den übrigen Organen hätten keine augenscheinlich schweren Veränderungen nachgewiesen werden, berichtet das Blatt weiter. (AZ)

