Taxifahrer wird um 750 Euro geprellt - und die Kollegen wundern sich

Ein Taxifahrer aus Augsburg kutschiert einen Fahrgast quer durch Bayern, bleibt auf der Rechnung sitzen - und hinterlässt bei seinen Kollegen offene Fragen.

Es klingt nach einer schönen Fahrt quer durch den Freistaat: Von Augsburg, dem neuen Unesco-Welterbe, nach Neuburg, vorbei am prächtigen Renaissance-Schloss mit Blick auf die Donau bis in die Audi-Metropole Ingolstadt. Dann weiter nach Nürnberg mit seiner mittelalterlichen Altstadt und bis nach Würz... – stopp, hier endet die Fahrt. Ziemlich abrupt.

„Haben Sie überhaupt genug Geld dabei?“, fragt der Taxifahrer. Der Fahrgast verneint. Dennoch würde er gerne noch bis nach Hamburg weiterfahren, sagt er – und findet sich wenig später auf der Wache der Augsburger Polizei wieder. Der Taxifahrer hat ihn angezeigt. Wegen sogenannten Leistungskreditbetrugs. Die Rechnung von rund 750 Euro bleibt vorerst unbezahlt.

Als Ramazan Buhur durch unsere Berichterstattung von der Geschichte erfährt, wundert er sich. „So etwas darf einem Fahrer eigentlich nicht passieren“, sagt der Vorstand der Augsburger Taxi-Genossenschaft. Gerade bei so weiten Fahrten – der 55-jährige Zechpreller hatte laut Polizeibericht beim Einsteigen eine Fahrt nach Würzburg gebucht – würden Taxifahrer in der Regel schon vorab mit den Kunden über die Kosten sprechen.

Mann fährt mit Taxi durch ganz Bayern - ähnlicher Fall in München

Denn anders als bei Fahrten in der Region Augsburg, bei denen verpflichtend das Taxameter mitläuft, können die Augsburger Taxler bei Fahrten außerhalb ihres sogenannten Pflichtfahrgebietes die Preise selbst festlegen. „Wenn man sich unsicher ist, kann man auch Vorkasse verlangen“, weiß Buhur. Er verstehe daher nicht, warum der 61 Jahre alte und nun um 750 Euro geprellte Kollege am Freitag offenbar erst nach Stunden auf die Zahlungsunfähigkeit seines Fahrgastes aufmerksam wurde. „Ein erfahrener Taxifahrer weiß spätestens nach zehn Minuten, wie der Kunde so tickt“, sagt Buhur.

Dennoch passiert es immer mal wieder, dass Taxler auf ihrer Rechnung sitzen bleiben. Erst vor wenigen Tagen kursierte die Meldung, dass ein Münchner Taxifahrer eine Frau 300 Kilometer weit bis nach Thüringen gefahren hatte, um dort festzustellen, dass die 41-Jährige die fälligen 568 Euro nicht bezahlen konnte.

Geprellte Taxifahrer geben sich nicht gerne zu erkennen

Und auch Buhur selbst musste bereits den Gang zur Polizei antreten, nachdem er einen Mann von Augsburg nach Dinkelscherben gefahren hatte und dieser sich schließlich aus dem Staub machte, ohne zu bezahlen. In seinem Fall waren es 35 Euro.

Wer der arme Kollege ist, dem in der Kasse nun ganze 750 Euro fehlen, weiß auch Taxi-Vorstand Buhur nach eigener Aussage nicht. „Über so etwas redet man nicht gerne“, sagt er – aus Schutz, um nicht zum Gespött der Kollegen zu werden. Gut 200 Taxler sind derzeit in Augsburg unterwegs.