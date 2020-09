vor 18 Min.

Telefonterror: Mann belästigt die Tante seiner Partnerin

Das Augsburger Amtsgericht verurteilt den 45-jährigen Angeklagten wegen Nachstellung und Beleidigung. Warum er mit einer Bewährungsstrafe davonkommt.

Von Michael Siegel

„Eine Riesensauerei“ nannte der Richter das Verhalten des Angeklagten. Pausenlos hatte der 45-Jährige eine Bekannte per Telefon belästigt – so lange, bis die Frau Anzeige erstattete.

Wie eine Gefangene habe der Angeklagte ihre Nichte, seine damalige Lebensgefährtin, gehalten, schilderte die geschädigte 55-jährige Augsburgerin im Zeugenstuhl die Ereignisse von Anfang 2019. Im Juli dieses Jahres sei sie dann nach Absprache mit der dortigen Polizei nach Mannheim gefahren, um ihre Nichte aus der Wohnung des Angeklagten zu holen und in ein Frauenhaus in Süddeutschland zu bringen. Freilich ohne Wissen des 45-Jährigen. Zum Plan habe auch gehört, dass die Nichte alle Telefonnummern wie jene der Geschädigten aus ihren Kontakten lösche, um dem Angeklagten ein Wiederfinden der Nichte unmöglich zu machen.

Die Tante bekam Angstzustände

Allerdings habe dieser Teil des Planes nicht geklappt. Keine Woche nach der Unterbringung der Nichte im Frauenhaus begann der „Telefonterror“ des Angeklagten bei der Tante seiner Lebensgefährtin. Nicht weniger als 159 Anrufe und 101 SMS-Nachrichten addierte die Staatsanwaltschaft in einem Zeitraum von zwölf Tagen. So sehr nahm sich die Geschädigte die zahlreichen Anrufe zu Herzen, dass sie Angstzustände bekommen habe, ihr übel geworden sei und sie Gewicht verloren habe. Vier Tage lang habe sie nicht in die Arbeit gehen können, dann habe sie Strafantrag gestellt.

Der Angeklagte, der ohne Verteidiger vor Gericht erschienen war, stritt die Telefonate gar nicht ab. Er habe nicht gewusst, was mit seiner Partnerin passiert sei, deswegen habe er sich informieren wollen. Möglicherweise sei sie ja sogar entführt worden. Staatsanwalt Maximilian Dauer sah die Anklage wie vorgetragen als erwiesen an. Er forderte, den Angeklagten, der eine lange Liste von Vorstrafen aufweise, zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe zu verurteilen, die eine vorangegangene Verurteilung wegen Betäubungsmittelmissbrauchs aus Mannheim beinhalte.

Augsburger Richter: Verurteilung ist dem Angeklagten eine Lehre

Ganz so streng ging Richter Thomas Kirschner nicht mit dem 45-Jährigen ins Gericht. Er verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten und einer Woche, gebildet aus der aktuellen Anklage wegen Nachstellung und der gesamtstrafenfähigen Verurteilung aus Mannheim. Nur weil er arbeitslos sei, wollte Kirschner dem Angeklagten auch nicht automatisch eine ungünstige Sozialprognose zusprechen, die eine Bewährung verhindere. Kirschner glaubte, dass die erneute Verurteilung dem Mann trotz seiner vielen, aber kleinen Vorstrafen, eine Lehre sein werde, und er setzte die Strafe zur Bewährung aus. Allerdings muss der Angeklagte die nächsten drei Jahre mit einem Bewährungshelfer zusammenarbeiten. Und er muss der geschädigten 55-Jährigen 1000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Das mit der Gesamtstrafe gefiel dem Angeklagten offensichtlich. War er damit doch seine 50-Euro-Raten, die er in Mannheim zahlen musste, auf einen Schlag losgeworden, wie ihm Richter Kirschner erklärte. Das Geld müsse er stattdessen an die 55-Jährige zahlen. Der Angeklagte nahm den Richterspruch an, der Staatsanwalt gab zunächst keine Erklärung ab.

