17:10 Uhr

Tickets zu gewinnen: DJ Talla legt beim "90er Rave" im Kesselhaus auf

Am Freitag gibt der Frankfurter Kult-DJ und Autor einer Biografie eine Autogrammstunde im Klub am Riedinger Park. Wir verlosen Karten.

Von Miriam Zissler

Die Hits der 90er füllen heute Discoabende. Aber auch andere Genres haben in den 90er Jahren die Nachtschwärmer angezogen. Die Augsburger Techno-Fans fuhren zur Love-Parade oder zum Flughafen Riem, es ging in die Alabamahalle oder in den Pleasure Dome. Am Freitag, 22. November, lassen die Macher des Kesselhauses diese Zeit wieder aufleben (Beginn: 23 Uhr). Beim 90er Rave gehen drei bekannte DJ-Größen an den Start: Neben Niels van Gogh und DJ Tomcraft legt DJ Talla auf. Talla 2XLC ist ein Pionier der deutschen Techno- und Trance-Szene.

Der DJ, der im wahren Leben Andreas Tomalla heißt, war von Anfang an dabei und gründete den Technoclub. Jahrelang war er einer der Resident-DJs im legendären Frankfurter Klub „Dorian Gray“. Nach Augsburg bringt er nicht nur seine Musik sondern auch sein Buch „Am Anfang war der TechnoClub“ mit. In seiner Biografie berichtet er unter anderem wie er vom Plattenaufleger zum Musiker und DJ wurde, weltweit Berühmtheit erlangte und schließlich für seine kulturellen Verdienste die Ehrenplakette der Stadt Frankfurt bekam. Von 1 bis 2 Uhr gibt er im Kesselhaus eine Autogrammstunde. Fans können vor Ort sein Buch erwerben, oder ihr eigenes Exemplar zum Unterzeichnen mitbringen.

Karten zu gewinnen!

Für den Klubabend „90er Rave“ verlosen wir drei mal zwei Karten: Wer am Freitagabend auf der Gästeliste stehen will, schreibt eine Mail bis spätestens Freitag, 10 Uhr, mit dem Betreff „DJ Talla“ und seinem vollständigen Namen an lokales@augsburger-allgemeine.de. Viel Glück!

