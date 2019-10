vor 46 Min.

Tina Schüssler hofft auf einen neuen Titel

Die Augsburgerin war schon Kickbox-Weltmeisterin. Jetzt hat sie sich mit ihrer Band für das Finale des Deutschen Rock- und Pop-Preises in Siegen qualifiziert, doch die Konkurrenz ist riesig

Von Wolfgang Langner

Der Fanbus ist schon längst gechartert und der wird am 14. Dezember mit 50 Leuten voll besetzt die Reise von Augsburg nach Nordrhein-Westfalen antreten. Mit an Bord dieser Entourage ist dann auch die wichtigste Person des Tages: Tina Schüssler. Die 45-Jährige hat in der 100000-Einwohner-Stadt Siegen ein großes Ziel. Sie will den deutschen Rock- und Pop-Preis des Jahres 2019 nach Augsburg holen.

Diese Preisverleihung hat Tradition. In diesem Jahr findet die 37. Auflage statt. Es gibt einige Künstler dieser Veranstaltung, die sich später einen großen Namen gemacht haben. Wie die beiden Bands „Pur“ und „Juli“ oder Yvonne Catterfeld. Dabei ist es kein leichter Weg, überhaupt nach Siegen zu kommen. 3600 Bands und Künstler nahmen bei der Vorausscheidung teil. 800 sind jetzt in verschiedenen Kategorien übrig geblieben.

Im vergangenen Jahr hatte sich Tina Schüssler ebenfalls für die Endausscheidung qualifiziert. In der Kategorie Beste Popsängerin kam Schüssler in einem 36-er Feld auf Platz drei. Ist man da enttäuscht, dass es nicht ganz gereicht hat, oder glücklich über Platz drei? „Ich habe mich riesig gefreut. Das ist schon eine Auszeichnung. Zunächst hat man im Vorfeld eine riesige Konkurrenz und dann natürlich bei der Veranstaltung selber auch“, sagt Schüssler, die allerdings keinen Hehl daraus macht, dass sie in diesem Jahr noch mehr erreichen will. Die ehemalige Kickbox-Weltmeisterin vergleicht das mit dem Sport: „Früher, als ich noch im Ring stand, wollte ich auch gewinnen. Ich weiß, wie schön es ist, einen Titel in der Tasche zu haben.“ Die Chancen stehen gut. Auch deshalb, weil sie vier Songs an diesem Tag präsentieren wird und in vier Kategorien (Pop, Rock, Bester Sänger/Sängerin und Bester Songwriter) nominiert ist. In der mit 3400 Zuschauern ausverkaufter Siegerlandhalle geht es an diesem Tag Schlag auf Schlag. Jeder der Teilnehmer hat fünf Minuten Zeit, seinen Song zu präsentieren. Eine rund zwanzigköpfige Jury entscheidet schließlich über das „Schicksal“ der Kandidaten. Nach ihrer sportlichen Laufbahn hat sich Schüssler entschlossen, ihren musikalischen Weg zu gehen. Eine leichte Entscheidung. Schon als Kind hat sie Klavierspielen gelernt. Heute besitzt sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten Clemens Brocker ein 550 Quadratmeter großes Musikstudio in Diedorf. „Dort produziere und arbeite ich täglich“, sagt sie und grinst. Zusammen mit ihrer Band hat sie bisher einige starke deutsche Rocksongs wie „Du weißt, wir sind Sieger“, „Lass mich allein“ oder „Verwirrte Welt“ aufgenommen, die auf allen Musikportalen im Internet zum Download zur Verfügung stehen.

Auch live ist die gebürtige Augsburgerin oft unterwegs. Zuletzt war sie gebucht beim Rockfestival in Essen oder beim Stadtfest in der Stadthalle Neusäß. Mit ihrer fünfköpfigen Formation präsentiert sie neben 19 Eigenkompositionen auch Cover-Versionen verschiedener Rockgrößen. Stolz ist sie aber vor allem auf ihre sozialen Projekte. Wie ihre „Kids for Kids Band“ mit 45 Sängern im Alter von sechs bis 15 Jahren. „Wir singen an Schulen gegen Rassismus und Mobbing, singen in Kliniken für kranke Menschen und motivieren.“

Doch jetzt will Tina Schüssler Siegen rocken. Es würde sich lohnen. Den Gewinnern winkt eine professionelle Video-Studio-Aufnahme in Lüneburg. In der Regel ist es dann zu einem Plattenvertrag auch nicht mehr weit.

