vor 35 Min.

Tödlicher Unfall: Wollte Mann überholen?

Am Tag danach sind noch die Kreidezeichnungen der Polizei am Unfollort

Polizei nennt Details zur Kollision eines Motorradfahrers.

Nach dem tödlichen Motorradunfall am Montagnachmittag nennt die Polizei nun Details zum wahrscheinlichen Unfallhergang. Wie berichtet, war ein 53-jähriger Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg gegen 14.50 Uhr in der Hans-Böckler-Straße mit seinem Motorrad in Richtung Innenstadt unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem Taxi kollidierte. Der 53-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei berichtet nun, dass der Mann wohl ein vor ihm fahrendes Müllfahrzeug überholt hatte. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Er prallte demnach gegen den linken Bordstein, schleuderte auf die ebenfalls zweispurige Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Taxi. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der 53-Jährige im Krankenhaus.

Der Fahrer des entgegenkommenden Taxis blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an. Einige Fragen sind auch noch offen – etwa, wie schnell der 53-Jährige beim Unfall war. Diese Frage sei Teil der Ermittlungen, heißt es von der Polizei. Aufgrund des Unfalls kam es bis in den Abend hinein zu Staus und Verkehrsbehinderungen. Die Hans-Böckler-Straße war für beide Fahrtrichtungen bis 18.15 Uhr gesperrt. (jaka)

Themen Folgen