vor 16 Min.

Tomatenmark an der Wand: Unbekannter verschmutzt Gebäude

In der Nacht von Samstag auf Sonntag in Augsburg- Oberhausenwurde eine Hauswand mit Tomatenmark beschmutzt. Die Polizei ermittelt.

Ein unbekannter Täter hat auf Sonntag die Hauswand eines Anwesens in der Iselinstraße beschmiert. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall im Bereich der 10er Hausnummern. An der Hauswand, die vermutlich mit Tomatenmark beschmiert wurde, entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 0821/323-2510. (loek)