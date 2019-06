21.06.2019

Treffpunkt Bismarckbrücke

Tag der offenen Gesellschaft lockte auch Passanten an

In ganz Deutschland standen am 16. Juni beim Tag der offenen Gesellschaft Freiheit, Demokratie und Vielfalt im Mittelpunkt. Auch an der Bismarckbrücke am Rande der Innenstadt feierten Anwohner zusammen mit zufällig vorbeikommenden Passanten bei mitgebrachtem Essen und kühlen Getränken. Initiatorin Susanne Gutjahr zieht Bilanz: „Es kamen viele Bekannte, Nachbarn, Freunde, aber auch ganz Fremde an unsere Tafel und es gab tolle Gespräche. Eine junge Studentin aus China war besonders beeindruckt, hat sich auf das Abenteuer eingelassen und saß einige Stunden mit uns zusammen. So etwas kannte sie aus China nicht.“ (bau)

