vor 32 Min.

Über 2,6 Promille Alkohol: Frau randaliert und beschädigt Auto

Eine Frau hat auf offener Straße in Pfersee randaliert. Dann machten die Beamten einen Alkoholtest bei ihr.

Wegen einer randalierenden Person wurde die Polizei am Dienstag gegen 13.40 Uhr nach Pfersee in die Stadtberger Straße gerufen. Der Mitteilung zufolge sollen dort geparkte Autos beschädigt worden sein. Vor Ort stellte die Polizei eine 54 Jahre alte Frau fest, die ihren Frust an der Motorhaube eines VW Golf abreagierte und dabei mehrere Dellen verursachte.

Ob noch weitere Fahrzeuge Opfer ihres Wutausbruchs wurden, wird derzeit überprüft. Der verursachte Sachschaden dürfte sich auf mindestens 1000 Euro belaufen. Nach Angaben der Polizei ergab ein Alkoholtest bei der Randaliererin einen Wert von über 2,6 Promille. Sie wurde zur Unterbindung weiterer Straftaten in den Polizeiarrest eingeliefert. Außerdem wird sie wegen Sachbeschädigung angezeigt. (ina)

