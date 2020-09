vor 25 Min.

Über drei Promille: Betrunkener rammt geparkte Autos und verletzt Polizisten

Ein 49-Jähriger rammt am Mittwochabend in Oberhausen ein geparktes Auto. Wie sich herausstellt, ist der Mann stark alkoholisiert. Im Krankenhaus rastet er aus.

Am frühen Mittwochabend ereignete sich gegen 17.40 Uhr ein Unfall in der Ebnerstraße in Oberhausen. Ein 49-Jähriger rammte laut Polizei mit seinem Auto ein dort geparktes Fahrzeug. Noch während ein Zeuge den Unfall der Polizei meldete, fuhr der Mann weiter, krachte jedoch unmittelbar in ein weiteres Auto. Der Fahrer blieb unverletzt. Wie sich herausstellte, hatte der Mann vorher ordentlich getrunken. Der Schnelltest der Streifenbeamten bei der Unfallaufnahme ergab einen Atemalkoholwert von gut drei Promille. Eine Fahrerlaubnis hatte der Mann nicht.

Bei der Blutentnahme in der Uniklinik Augsburg rastet der Mann aus

Bei der anschließenden Blutentnahme in der Uniklinik rastete der 49-Jährige aus und leistete erheblichen Widerstand. Er griff die begleitenden Beamten an und verletzte einen der Polizisten am Auge. Der Beamte konnte laut Polizeibericht seinen Dienst nicht mehr verrichten und musste medizinisch versorgt werden. Mit herbeigerufener Verstärkung gelang es den Polizisten, den Mann zu fixieren. Die Nacht über verbringt er zur Ausnüchterung im Sicherheitsgewahrsam der Polizei. Er muss mit mehreren Anzeigen rechnen. (rbod)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen