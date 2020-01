vor 17 Min.

Überfall auf Supermarkt: Kassiererin wird ausgeraubt

Kurz vor Ladenschluss wurde am Donnerstagabend in einem Supermarkt in Kriegshaber eine Kassiererin überfallen.

Ein Raubüberfall hat sich am Donnerstag kurz vor Ladenschluss um 20 Uhr in einem Discounter in der Ulmer Straße, Bereich Schärtlstraße, ereignet. Eine junge Angestellte war laut Polizei gerade dabei, den letzten Kunden abzukassieren, als dieser sie plötzlich bedrohte und anschließend in die geöffnete Kasse griff.

Obwohl die Kassiererin geistesgegenwärtig reagierte und die Kassenschublade schnell zudrückte, konnte der Mann Bargeld entnehmen. Der Täter flüchtete zu Fuß. Die Frau blieb unverletzt, sie musste jedoch aufgrund eines Schocks vor Ort behandelt werden.

Der unbekannte Mann war circa 45 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank, dunkel gekleidet und hatte kurze Haare. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0821/323-3810 zu melden. (ina)

