Umbau des Hauptbahnhofs: Alles über Zeitplan, Kosten und Probleme

Der Umbau des Hauptbahnhofs ist in vollem Gang. Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Im August 2023 sollen Trams unterhalb der Gleise fahren.

Der Umbau des Hauptbahnhofs in Augsburg ist ein Jahrhundertprojekt. Das ist der aktuelle Stand zu Zeitplänen, Kosten und möglichen Problemen.

Von Michael Hörmann

Dass der Augsburger Hauptbahnhof zu einer Großbaustelle geworden ist, an diesen Anblick hat man sich gewöhnt. Die Untertunnelung ist ein Jahrhundert-Projekt. Mit den Arbeiten werden Augsburger und auswärtige Besucher in den nächsten Jahren leben müssen. Das ist bekannt. In der Sitzung des Stadtrats gab Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Casazza einen Sachstandsbericht zum Zeitplan und den sich abzeichnenden Kosten. Es läuft nicht alles rund – auch das ist klar.

„Mit den Arbeiten liegen wir im Zeitplan“, lautete eine wesentliche Botschaft. Ziel der Untertunnelung ist, dass Straßenbahnen künftig unterhalb der Bahngleise verkehren. Für Fahrgäste gibt es dann die kurzen Wege. Zudem werden Aufzüge und Rolltreppen installiert, um für Reisende den Weg zu Tram und Zug bequemer zu gestalten.

Der Fahrplan für die Straßenbahn steht

Bis die Arbeiten fertig sein werden, dauert es allerdings noch eine ganze Weile. Laut Casazza gehe man weiterhin davon aus, dass die Straßenbahn im August 2023 den Bahnhof durchqueren könne. Ob die Tram zu diesem Zeitpunkt unterhalb der Gleise lediglich bis zu einer Wendeschleife fährt, sei gegenwärtig offen. Dies hängt davon ab, wie eine Verkehrsführung der Tram aus der Tunnelausfahrt im Westen (Thelottviertel) einmal laufen soll.

Knackpunkt ist das vorher anstehende Planfeststellungsverfahren zum Verlauf der neuen Straßenbahnlinie 5. Dieses genehmigungsrechtliche Verfahren zieht sich in die Länge. „Wir sind dabei, die Planfeststellung vorzubereiten“, sagte Casazza im Stadtrat. Einen Termin nannte er nicht.

Die Stadt zahlt eine Ablöse an die Deutsche Bahn

Angaben machte er dagegen zur Kostenhöhe, wobei diese Zahlen nicht neu sind. Gegenwärtig gehen die Stadtwerke davon aus, dass die Plan- und Baukosten für den Bahnhofsumbau bei 230 Millionen Euro liegen. Im schlimmsten Fall komme man auf einen Betrag von 250 Millionen Euro, so Casazza. Darin nicht enthalten ist ein Betrag von zwölf Millionen, der zu einem späteren Zeitpunkt an die Deutsche Bahn zu zahlen ist. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Ablöse. Damit überträgt die Stadt quasi an die Bahn die späteren Betriebskosten.

Mit einem weiteren finanziellen Zuschlag ist dann auch nochmals zu rechnen, weil die Stadtwerke darüber hinaus eigene anfallende Ausgaben zu berücksichtigen haben.

