14:39 Uhr

Unbekannter attackiert junges Pärchen mit Pfefferspray

Mit Pfefferspray ging ein Unbekannter am Wochenende ein junges Pärchen an.

Ein Unbekannter geht in Kriegshaber auf einen Mann und eine Frau los. Beiden werden dabei leicht verletzt.

Überraschende Attacke zu früher Stunde: Am Sonntag gegen 2.40 Uhr saß ein junges Pärchen (17 und 19 Jahre alt) auf einer Parkbank in der Pearl-S.-Buck-Straße in Kriegshaber. Wie die Polizei mitteilt, kam ein Unbekannter hinzu. Der Mann sprühte unvermittelt mit einem Pfefferspray auf die beiden. Danach verschwand er.

Die jungen Menschen erlitten leichte Verletzungen, so die Polizei. Es handelte sich um gerötete und geschwollene Augen, die anschließend in der Universitätsklinik behandelt wurden. (möh)

