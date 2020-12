14:24 Uhr

Unbekannter beschädigt Audi und hinterlässt Spuren

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Lechhausen.

Die Polizei sucht nach Zeugen einer Unfallflucht in Lechhausen. Im Zeitraum zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, wurde ein in der Schillstraße auf Höhe der Hausnummer 12 am Straßenrand geparkter schwarzer Audi beschädigt. Ein Unbekannter fuhr ihn mit seinem Fahrzeug am Heck auf der linken Seite an und hinterließ weiße Lackspuren, so die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323 2310 entgegen. (eva)

