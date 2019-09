11:20 Uhr

Unfall auf der A8: 40-Jähriger stirbt an Unfallstelle

Schwerer Unfall auf der A8: Ein Sprinter ist auf Höhe der Anschlussstelle Augsburg-Ost in einen Lkw gekracht. Ein 40-jähriger Friedberger kam dabei ums Leben.

Bei einem schweren Unfall auf der A8 ist am Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war der Lkw gegen 9.45 Uhr auf der A8 auf Höhe der Anschlussstelle Augsburg-Ost unterwegs. Aufgrund eines Rückstaus musste der Fahrer stehenbleiben. Der nachkommende Fahrer eines Kleintransporters erkannte das zu spät und prallte ungebremst in das Heck des Lkw, so der derzeitige Ermittlungsstand. Durch den Aufprall wurde ein Teil des Sprinters unter den Lkw gedrückt und klemmte den 40-jährigen Friedberger in seinem Fahrzeug ein. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit 60.000 Euro.

A8 nach Unfall gesperrt - weitere Unfälle im Rückstau

Die Strecke in Fahrtrichtung Stuttgart war während des Einsatzes komplett gesperrt. Allerdings konnte der Verkehr über die Anschlussstelle-Ost umfahren werden. Die Beamten leiteten den Verkehrt von der A8 runter und anschließend direkt wieder hinauf. Aufgrund des Rückstaus krachte es laut Polizei weitere Male, jedoch gab es nur Sachschäden. Daher kam es zu anhaltenden Verkehrsbehinderungen auf der A8. (ckk)