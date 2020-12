16:30 Uhr

Unfall mit Streifenwagen: Polizei sucht Zeugen

Eine Radlerin stürzte beim Überholen eines Streifenwagens, berichtet die Polizei.

Am Montag ist es gegen 17.30 Uhr auf der Maximilianstraße, Höhe Moritzplatz, zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Polizeistreifenwagens gekommen. Eine Fahrradfahrerin fuhr hinter einem Streifenwagen vom Rathausplatz aus in Richtung Maximilianstraße. Beim Überholen geriet sie in die Straßenbahnschienen und stürzte, berichtet die Polizei. Sie verletzte sich leicht.

Um den Unfallhergang so genau wie möglich aufzuklären, sucht die Polizei nun Zeugen. Sie bittet um Hinweise unter der Nummer 0821/323-2710. (jaka)

Themen folgen