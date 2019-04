Urteil: Polizist soll Häftling zu Unrecht mit Stock geschlagen haben

Plus Ein Augsburger Polizist wird wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Gerüchte, dass er Inhaftierte im Polizeiarrest zu hart anfasst, gab es schon länger.

Vor einem halben Jahr machten die Arrestzellen der Augsburger Polizei noch positive Schlagzeilen. Denn ein Internetnutzer lobte die Übernachtung in einer der Zellen in den höchsten Tönen. Er bewertete deshalb das Polizeipräsidium bei der Suchmaschine Google mit fünf Sternen – und schrieb über das „nette Personal“ und die „gemütliche Stube“. Allzu ernst gemeint war der Beitrag wohl nicht. Schließlich sind die Zellen sehr karg. Was nun vor dem Augsburger Amtsgericht zur Sprache kam, ist ebenfalls nicht positiv: Ein Polizeibeamter soll einen Gefangenen mit einem Schlagstock geschlagen haben, obwohl es dafür keinen Anlass gegeben hat.

So sieht es zumindest Amtsrichter Thomas Müller-Froelich. Er verurteilte am Donnerstag einen 56-jährigen Polizisten wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten. Außerdem soll der Beamte eine Geldbuße von 6000 Euro an einen gemeinnützigen Verein bezahlen. Der Richter sagte, er sei überzeugt davon, dass die Gewaltanwendung durch den Beamten nicht angemessen gewesen sei. Dass er den Gefangenen mit dem Schlagstock mehrfach geschlagen habe, sei „nicht zu rechtfertigen“.

Prozess in Augsburg: Der Gefangene schrie herum und schlug gegen die Gitterstäbe

Der Vorfall spielte sich am Abend des 21. April 2018 ab. Damals wurde ein Mann in den Arrest eingeliefert, der sich aggressiv verhielt. Die Zellen befinden sich im Keller des Polizeipräsidiums in der Gögginger Straße. Der Gefangene schrie herum und schlug gegen die Gitterstäbe in der Zelle. Als der 56-jährige Beamte nach dem Gefangenen schaute, wurde er von dem Mann bedroht und beleidigt. Außerdem spuckte er in Richtung des Polizisten. Der Polizist sagt, der Gefangene habe keine Ruhe gegeben. Deshalb habe er beschlossen, ihn in eine andere Zelle zu verlegen, die weiter weg ist von den Büros und Aufenthaltsräumen der Arrest-Mitarbeiter. Dazu habe er Verstärkung angefordert.

Was sich dann in der Zelle abgespielt hat, darüber gehen die Schilderungen auseinander. Der 56-jährige Beamte sagt, der Gefangene sei aggressiv gewesen und habe versucht, ihn zu treten und zu schlagen. Das habe er mit dem Schlagstock abgewehrt. Ein 37-jähriger Kollege des Polizisten, der als Verstärkung dazugekommen war, spricht dagegen von „leichten Schlägen“. Gegenüber einem internen Ermittler des Landeskriminalamts sagte der Kollege, er habe den Einsatz des Schlagstockes nicht für erforderlich gehalten. Der Gefangene sei bereits auf der Pritsche gelegen, sie seien ihm zu Zweit auch ohne Schlagstock überlegen gewesen. Das Verhalten des 56-Jährigen sei für ihn „so nicht tragbar gewesen“. Der 37-Jährige wandte sich wegen des Vorfalls in der Zelle einige Woche später auch an seinen Vorgesetzten.

Die Augsburger Polizei schaltete interne Ermittler ein

Zu dieser Zeit kursierten polizeiintern bereits diverse Gerüchte über den beschuldigten Polizisten. Kollegen berichteten davon, dass der Beamte auch andere Gefangene geschlagen und beleidigt haben soll. Das Augsburger Polizeipräsidium informierte deshalb die internen Ermittler des Landeskriminalamtes, die seit einigen Jahren dafür zuständig sind, Vorwürfe gegen Polizeibeamte zu untersuchen. Mehrere Gerüchte ließen sich nicht mehr aufklären. In einem Fall, in dem es um den Vorwurf ging, der Beamte habe eine Frau gewürgt, sagte das mögliche Opfer selbst, der Beamte sei zwar unfreundlich gewesen, an ein Würgen könne sie sich aber nicht erinnern. Übrig blieb am Ende der Vorwurf des Schlagstock-Einsatzes, der dann von der Staatsanwaltschaft auch angeklagt worden ist.

Walter Rubach, der Rechtsanwalt des Polizisten, hatte im Prozess einen Freispruch gefordert. Der Beamte habe sich gegen einen bevorstehenden Angriff gewehrt. Das sei rechtmäßig geschehen, sagt Rubach. Der Gefangene sei hochaggressiv gewesen. Eine Vernehmung durch einen Richter habe später abgebrochen werden müssen, weil der Mann auch da wieder gewütet und den Richter beleidigt habe. Rubach kündigte an, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Dann muss der Fall vor dem Landgericht noch einmal aufgerollt werden.

Der beschuldigte Polizist ist momentan vom Dienst suspendiert – und wird es voraussichtlich auch bis zur einer Entscheidung in der Berufungsverhandlung bleiben. Er erhält aber derzeit weiter ein Gehalt.