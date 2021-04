VR-Brille simuliert Demenz: So fühlt sich das große Vergessen an

Plus Mit einem 3D-Film will das Augsburger Kompetenznetz Demenz Interesse für ein Thema wecken, das immer noch tabuisiert wird. Die neue Technik soll dabei helfen.

Die Kinder und Schwiegerkinder hatten es so gut gemeint, als sie den 80. Geburtstag ihres Vaters mit einem großen Fest feiern wollten. Doch der Senior kann Kaffee, Kuchen und Sekt gar nicht genießen. Die Gespräche rauschen an ihm vorbei, verschüchtert betrachtet er den Trubel und äußert den Wunsch, nach Hause gehen zu wollen.

Die missglückte Geburtstagsparty hat nicht wirklich stattgefunden, sondern ist in einem zweiminütigen Clip zu sehen. Die Augsburger Demenzpaten haben den Beitrag als 3-D-Film gedreht. Wer sich eine Virtual-Reality-Brille aufsetzt, erlebt den Film so, als wäre er (oder sie) in die Rolle des Seniors geschlüpft. Der Betrachter wird immer ängstlicher und verwirrter. Die Bilder um ihn herum verschwimmen – so fühlt sich das große Vergessen an.

So ist die Idee für einen 3-D-Film für die VR-Brille entstanden

Den Gedanken, Altersverwirrtheit in einen Film zu packen und diesen bei Messen oder Infoständen zu präsentieren, trug das Kompetenznetzwerk Demenz schon länger mit sich herum. „Dann kam uns die Idee, mithilfe der neuen 3-D-Technik die Neugier und damit ein besseres Verständnis für das Thema zu wecken“, sagt Projektleiterin Claudia Zerbe. Denn obwohl in Deutschland laut Schätzung rund 1,6 Millionen Menschen an einer Form der Demenz erkrankt seien, wüssten noch immer erschreckend viele Bürger nichts über das Krankheitsbild und könnten sich nicht annähernd in die Situation der Betroffenen hineinversetzen.

Philipp von Mirbach (links) bei den Dreharbeiten für den Film der Demenzpaten. Foto: Claudia Zerbe

Für Zerbe war es ein Glücksfall, aus dem Kreis ihrer ehrenamtlichen Demenzpaten ein Kamera- und Schauspiel-Team für den Film rekrutieren zu können. Die Dreharbeiten fanden, nachdem alle einen Corona-Test hinter sich gebracht hatten, in der Wohnung eines Teilnehmers statt. In die Rolle des Sohns schlüpfte Philipp von Mirbach, der 30 Jahre lang als Schauspieler – auch am Theater Augsburg – auf der Bühne stand. Heute bewegt sich der 59-Jährige nur noch hin und wieder für Filmdokus vor der Kamera. Hauptberuflich hat er umgesattelt und ist als Sozialbetreuer in Einrichtungen sowie als Heilpraktiker, Berater und Coach in seiner eigenen Praxis tätig. Zudem engagiert sich von Mirbach ehrenamtlich bei der Alzheimer-Gesellschaft und eben den Augsburger Demenzpaten. Hautnah mit dem Thema kam der gebürtige Hamburger in Berührung, als seine Mutter an Demenz erkrankte und er vieles für sie regeln musste. Berührt hätten ihn alte Menschen und ihre Geschichten aber schon immer, sagt er.

Kompetenznetz Demenz will Arbeit nach Corona wieder verstärken

Zurück zum Filmprojekt: Spontan ausleihen können sich Interessierte die Virtual-Reality-Brille nicht. Möglich ist es jedoch, sie im Rahmen von Vorträgen, Workshops und Projekttagen anzufordern. Momentan liegen diese Aktivitäten freilich auf Eis. Das Kompetenznetz Demenz will seine (kostenlose) Öffentlichkeitsarbeit wieder aufnehmen, wenn es Corona zulässt. Dazu zählt laut Zerbe die Begleitung von Menschen, die beruflich oder privat mit dementen Menschen zu tun haben. Ein besonderes Anliegen ist ihr auch die Arbeit an Schulen, um Kinder und Jugendliche mit der Thematik vertraut zu machen. Eine wichtige Rolle innerhalb des Netzwerks kommt nach den Worten der Projektleiterin den Demenzpaten zu, die sorgfältig für ihre ehrenamtliche Aufgabe ausgebildet würden. „Sie brauchen Selbstbewusstsein und ein gewisses Auftreten.“

Hier gibt es Hilfe beim Thema Demenz 1 / 3 Zurück Vorwärts Die Alzheimer Gesellschaft Augsburg ist unter 0821/3193130 oder Mail unter info@alzheimer-augsburg.de erreichbar, das Alzheimer-Telefon unter 0821/3193110.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Hilfen. Wie etwa die der Malteser, die neben einem Café-Treff und Angehörigenschulungen eine weitere Fachstelle für pflegende Angehörige beim Malteser Hilfsdienst. In den Räumen des Moritzpunktes in der Maximilianstraße wird eine wöchentliche Demenzsprechstunde angeboten. Als weiteres Angebot ist auch eine Gruppe für Angehörige von Demenzkranken, speziell für Söhne und Töchter von dementiell erkrankten Personen geplant. Weitere Infos sind unter 0821/25850-733 oder stephanie.daiber@malteser.org erhältlich.



Ansprechpartner ist auch das sogenannte KompetenzNetz Demenz, das Bürger, Unternehmen, Schulen und Kindergärten, Arztpraxen, Behörden im Umgang mit dementiellen Menschen schult. Zu erreichen ist es unter 0821/5688181 oder unter c.zerbe@sic-augsburg.de. Hilfesuchende können sich auch an die sozialen Fachberatungen in den Stadtteilen wenden.



Dass ein Mann wie Philipp von Mirbach als gelernter Schauspieler keine Scheu hat, auf andere Menschen zuzugehen, nimmt man ihm gerne ab. Gleichwohl gibt der Familienvater zu, sich persönlich trotz seines Wissens vor einer Demenzerkrankung zu fürchten. Claudia Zerbe hingegen gibt sich gelassen. „Ich habe so viele demente Menschen kennengelernt, die mit sich zufrieden waren. Das Problem haben die anderen.“ Altersverwirrtheit lässt sich ihrer Kenntnis nach zwar nicht verhindern. Wer jedoch körperlich und geistig in Bewegung bleibe, könne der Krankheit vorbeugen oder sie zumindest in Schach halten.

Info: Mehr Informationen sowie ein Kontakt zum Kompetenznetz Demenz ist unter www.demenzpaten-augsburg.de möglich.

Lesen Sie auch: