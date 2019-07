09:31 Uhr

Verspätungen und Zugausfälle: Störung in Augsburg behoben

Wegen einer Störung in Augsburg kommt es in der Region zu Verspätungen und Zugausfällen.

Wegen einer technischen Störung an einem Stellwerk in Augsburg kam es am Donnerstagmorgen auf mehreren Strecken zu Verspätungen und Zugausfällen.

An einem Stellwerk im Bereich der Abstellanlage in Augsburg hat es am frühen Donnerstagmorgen eine technische Störung gegeben, wegen der es auf mehreren Strecken zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen kam. Wie die Deutsche Bahn gegen 9.30 Uhr mitteilte, ist die Störung nun behoben. Die Verkehrslage hat sich weitestgehend wieder normalisiert.

Verspätungen und Ausfälle rund um Augsburg - mehrere Strecken betroffen

Folgende Strecken waren betroffen:

Augsburg - Treuchtlingen - Nürnberg

Augsburg - Buchloe - Memmingen/Bad Wörishofen

Augsburg - Günzburg - Ulm

Augsburg - München

Weitere Infos zur aktuellen DB-Betriebslage in Bayern finden Sie hier. (AZ)

