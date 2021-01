Verstöße gegen FFP2-Pflicht werden ab heute bestraft

“Arbeit” ist gut formuliert...

Die Mehrzahl der Augsbürger hat bei der Wahl für eine Karrieristin, der die Stadt und ihre Bürger am “Herzen” liegt und den zugehörigen, alt eingesessen, satten Klüngel der großen C-Partei gestimmt. That is democracy... wie der Polt sagt.

Darf sich also keiner Beschweren. Wie sagte Frau Weber vor ein paar Wochen so schön: “...es gab vorher ja noch nie eine Pandemie und somit keine Blaupause für das Wie und Richtig..” (frei zitiert)

Vielleicht sollte sie die nächste Verkehrsministerin werden. Da kommt man mit jedem planlosem Schmarren durch. Wer weiß? Wenn unser Söder Kanzler wird...

