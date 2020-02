vor 33 Min.

Vorbereitungen für Augsburgs einzigen Faschingsumzug laufen

Die Vorbereitungen für den Umzug „Jux und Radau 2020“ in der Firnhaberau laufen. Was der einzige Faschingsumzug in Augsburg mit Kirchtürmen zu tun hat.

Von Gerlinde Knoller

Auf den einzigen Faschingsumzug in der Stadt verzichten? Nein, das hätten sich die Verantwortlichen aus der katholischen Pfarrgemeinde St. Franziskus in der Firnhaberau auf keinen Fall vorstellen können. So wird auch dieses Jahr am Sonntag, 16. Februar, der beliebte Faschingszug durch die Straßen des Stadtteils ziehen – in der 43. Saison. Die Vorbereitungen dazu laufen. Derzeit wird der Faschingswagen der Pfarrei in der Lechhauser Werkstatt Leberle gebaut.

Warum hatte man überhaupt nach der Zukunft des Faschingsumzugs gefragt? Eng verbunden ist der Faschingsumzug mit dem langjährigen Pfarrer von St. Franziskus, Anton Schmid, der Jahr für Jahr mit dem Megafon den Zug angeführt hatte, den Schlachtruf „Jux und Radau in der Firnhaberau!“ ausrufend. Im vergangenen Jahr war Schmid der „Kapitän, der von Bord geht“. Schmid, der in Ruhestand ging, hat dem neuen Pfarrer Michael Kratschmer im September das Steuerrad übergeben – als Pfarrer der neu errichteten Pfarreiengemeinschaft St. Franziskus und Christkönig in der Hammerschmiede. Ob Kratschmer die Tradition des Faschingsumzugs fortsetzen wird, fragte sich die Pfarrei. Er will – aber wohl nicht an der Spitze des Zugs.

Augsburg: Das ist das Motto des Faschingsumzugs

So antwortet auch das Motto des diesjährigen Firnhaberauer Faschingszuges auf die neue Entwicklung: Mehrmals treffen sich derzeit die „Wagenbauer“ aus der Pfarrei St. Franziskus, Christoph Leberle, Rainer Hoffmann, Tobias Seidl und Bernd Bach, um den Wagen, der den Zug anführen wird, zu gestalten. Er soll diesmal die zwei Kirchtürme von St. Franziskus und Christkönig zeigen, die, mit einer großen Schleife aneinandergebunden, nun vereint sind. „Den Kirchturm von St. Franziskus haben wir schon aus einem früheren Umzug gehabt“, berichtet Christoph Leberle. Sein Sohn Jakob ist gerade dabei, ihm einen neuen weißen Anstrich zu verleihen. Der Kirchturm von Christkönig ist noch im „Rohbau“, die Spitze und der Korpus sind bereits gefertigt. Gebaut werden die Türme als Stecksystem. Kurz vor dem Umzug werden sie vor Ort zusammengebaut und auf den Anhänger gestellt. Begleitet werden die vereinten Kirchtürme der „neuen“ Pfarrei „St. Franzkönig“ von den Verantwortlichen diesmal beider Gemeinden: von „Franziskanern“ aus St. Franziskus, und „Königen“ aus Christkönig. Es freut das Planungsteam sehr, dass die Nachbarn gerne bereit waren, beim Faschingszug mitzulaufen.

Firnhaberauer verzichten auf große Wagen mit Motoren

Für den Anhänger, auf dem die Kirchtürme stehen werden, braucht’s einige kräftige Männer. Er wird per Muskelkraft gezogen. „Uns ist es wichtig, dass der ursprüngliche Charakter des Faschingsumzugs, der als Kinderfaschingsumzug geschaffen worden ist, erhalten bleibt“, so Rainer Hoffmann. Das heißt, dass bewusst auf große, motorisierte Faschingswagen verzichtet wird. Auch sollen wie bisher die Kinder aus den Kindertagesstätten und Schulen die Spitze des Zuges bilden. „Bei uns ist es noch möglich, dass die Kinder zum Gutzle-Fangen in den Faschingszug hineinlaufen können“, sagt Tobias Seidl. Wie viele Gruppen sich am Zug beteiligen werden, steht noch nicht fest. Es dürften wie bisher um die 20 sein. Im Zug bilden sich auch die Vereine und Organisationen des Stadtteils ab.

Und wie steht’s nun tatsächlich um das Zusammenwachsen der beiden Pfarreien? „Es wird“, sagt Christoph Leberle. Schon vieles werde gemeinsam geplant, „alle sind konstruktiv mit dabei“.

Der Faschingszug „Jux und Radau“ wird am Sonntag, 16. Februar, um 14 Uhr an der Kirche St. Franziskus starten. Er läuft über den Staudenweg, Hammerschmiedweg, Siedlerweg, Im Feierabend, Hubertusplatz und zurück zum Begegnungszentrum, wo ein buntes Faschingstreiben für Kinder stattfinden wird.

Dazu die Bildergalerie:

133 Bilder So bunt war Augsburgs einziger Faschingsumzug Bild: Peter Fastl

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen