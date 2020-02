vor 2 Min.

Warum Mona, 28, erst sieben Jahre alt wird

Welche Rolle für Mona Castiello der Faktor Zeit spielt, erzählt sie im Schaltjahr. Siebenmal konnte sie in ihrem heute 28-jährigen Leben Geburtstag feiern. „Wer hat an der Uhr gedreht?“, fragte sich nicht nur der Rosarote Panther.

Plus Mona Castiello ist an einem 29. Februar geboren. Weil 2020 ein Schaltjahr ist, feiert sie am Samstag endlich wieder Geburtstag. Das wichtigste Fest kommt noch.

Von Silvia Kämpf

Der Faktor Zeit spielt für Mona Castiello eine besondere Rolle. Nicht nur wegen ihres pinken Outfits kommt ihrem Gegenüber der rosarote Panther und seine Frage „Wer hat an der Uhr gedreht?“ in den Sinn. Castiello ist in einem Schaltjahr geboren. Obwohl sie erst 28 ist, macht sie dieser Umstand gefühlt noch jünger. Am Samstag feiert die Kauffrau für Dialogmarketing bei der Telekom Geburtstag – und das erst zum siebten Mal. Die junge Frau ist in guter Gesellschaft: Laut Bürgeramt sind in Augsburg 199 Personen gemeldet, die am 29. Februar Geburtstag haben.

Im Schaltjahr feiert Mona Castiello eine Woche Geburtstag Eine Frage begegnet Mona Castiello regelmäßig: „Wann feierst du?“ Während ihre Mutter davon überzeugt ist, dass es am 1. März sein sollte, „weil nicht vorgefeiert“ wird, schließt sie sich lieber der Praxis des sozialen Netzwerks Facebook an: Die automatische Geburtstagserinnerung für sie wird dort jedes Jahr bereits am 28. Februar an die Freunde versendet. Dabei sei sie gerne geblieben, weil sie zum Februar einen stärkeren Bezug hat, als zum März. Aber egal, meint sie: „Mittlerweile gibt es ohnehin keinen Geburtst-Tag mehr, sondern gleich eine ganze Geburtstags-Woche.“ Denn sie hat so viele Menschen um sich, die sie nicht missen möchten, dass sie ihnen allen nicht bei einem Fest gerecht werden könnte. 7 Bilder Diese Stars haben nur alle vier Jahre Geburtstag Bild: Jörg Carstensen, dpa (Archiv) Seit letztem Dezember ist Mona Castiello verheiratet. Ihr Mann Leonardo stammt aus Bari , der Hauptstadt der italienischen Region Apulien. Er ist Maler und Lackierer bei Airbus und zuständig für Heck und Türen. Diese rohen Bauteile, erklärt seine Frau, werden von Leo behandelt. Weil er für seinen Schichtdienst ausgeruht sein müsse, zog das Paar von einer kleinen Wohnung in der Schäfflerbachstraße in eine größere an der Jakoberwallstraße. Die Wohnanlage erlangte dramatischen Bekanntheit, weil das Gebiet wegen des Bombenfundes auf dem besagten Baugrund an Weihnachten 2016 evakuiert werden musste. Auch die Augsburgerin und ihr späterer Mann mussten damals das Textilviertel verlassen und bei der Familie in Ustersbach unterschlüpfen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Schaltjahr: Erst Geburtstag, dann Hochzeit Das Schaltjahr beginnt für Mona und Leo Castiello mit einem Grund zu feiern, es geht aber auch so weiter. Denn geheiratet wurde laut Geburtstagskind bislang erst standesamtlich. Sie zeigt in ihren rosaroten Kalender, auf dessen Einband in geschwungenen goldenen Lettern „Mein Jahr“ steht. Es ist der Kalender 2020, der genauso aussieht, wie sein Vorgänger aus 2019 und den Mona Castiello führt und hütet, „wie ein Tagebuch“. Am 3. September hat sie ihre kirchliche Hochzeit eingetragen, die jedoch in Italien stattfinden wird. Bis dahin gibt es noch viel zu organisieren, sodass sich auch dieser Kalender schnell füllen wird. Weil ihr Traditionen wichtig sind, folgt sie auch dem Gebot, etwas Neues und etwas Altes sowie etwas Blaues zu tragen. Nur etwas Gebrauchtes hat sie bislang noch nicht aufzubieten, sagt sie. „Ich bin gerne organisiert“, sagt Mona Castiello. Das Wort „verplant“ bekommt bei ihr eine ganz neue Bedeutung. Leo , sagt sie, sei wesentlich entspannter. Wenn er aber etwas in die Hand nehme, dann könne man sich darauf verlassen: „Dann klappt es auch“, ist sie zuversichtlich, dass die Feier mit 130 Gästen und allem was dazugehört – bis hin zum vom Videografen – gelingen wird. Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren: Was rund um den 29. Februar in Augsburg so besonders ist

