vor 31 Min.

Warum Studenten an der Hochschule für Liegestühle kämpfen

Auf dem Campus am Roten Tor wird es im Sommer oft eng mit Sitzplätzen im Freien. Ein studentisches Projekt könnte Abhilfe schaffen. Doch es gibt Probleme.

Von Carolin Steinke

Besonders im Sommer fällt es Studierenden an der Hochschule auf: Auf dem Campus am Roten Tor gibt es wenig Sitzmöglichkeiten im Freien. Davon sind die Studenten nicht gerade begeistert. Sie würden die Pausen zwischen den Vorlesungen gerne nutzen, um sich bei schönem Wetter im Liegestuhl zu entspannen oder um draußen gemütlich am Laptop zu arbeiten. Ein studentisches Projekt sollte diese Wünsche erfüllen. Doch es gibt Probleme.

„Besonders in der Mittagspause ist es an den Tischen und Bänken sehr voll“, berichtet Student Stephan Hintner von der Studierendenvertretung. Er verbringt seine Pausen oft am Campus am Roten Tor. Hinzu kommt, dass an den Mensa-Tischen mittags zwischen 11 und 14 Uhr die Arbeit an Laptops von der Hochschule nicht erwünscht ist. „Die Laptops sind in der Mensa nicht gern gesehen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Studierenden Platz zum Essen haben“, erklärt Pressesprecherin Christine Lüdke.

Auf dem Boden sitzen ist nicht optimal

„Diese Regelung ist natürlich nachvollziehbar,“ sagt Student Ferdinand Mathia, „doch ist das Platzproblem dadurch noch nicht gelöst. Die Studenten haben zwar Platz zum Essen aber wissen immer noch nicht wohin, wenn sie im Sommer draußen entspannen oder arbeiten wollen.“ Viele seiner Kommilitonen würden deshalb auf die Grünflächen ausweichen und da auf dem Boden sitzen – sicherlich nicht die optimale Lösung, dachten sich einige Informatikstudenten.

Im vergangenen Sommer riefen sie deshalb „HSA-chillt“ ins Leben. Das ist ein Projekt, das durch ein Liegestuhlverleihsystem für mehr Komfort auf dem Campus sorgen soll. Das Projekt sah folgendermaßen aus: Anhand eines Modells veranschaulichten die Erfinder das Konzept eines Liegestuhlverleihsystems. Das sah geräumige Schließfächer für die Liegestühle vor, die per Campus-Karte geöffnet und geschlossen werden sollten. Für Liegestuhl-Reservierungen im Vorfeld wurde außerdem eine App entwickelt. Lüdke sagt, „dieses Projekt machte der Hochschulleitung relativ deutlich, dass von studentischer Seite auf jeden Fall Bedarf an Sitzmöglichkeiten besteht.“ Relativ schnell habe man eingewilligt, die Idee von „HSA-chillt“ in die Realität umzusetzen und dem Platzproblem ein Ende zu setzen. Auch das staatliche Bauamt habe dem Bau grundsätzlich zugestimmt. Das Problem: Das Projekt ist nicht ganz einfach in die Tat umzusetzen und zieht sich deshalb in die Länge.

Denn die angedachte Fläche für die Liegestuhl-Garage am Campus am Roten Tor hat kein Standardmaß, sie ist nicht komplett rechteckig und befindet sich mitten auf dem Campus. Lüdke sagt, es seien vor allem die schwierigen baulichen Bedingungen, weshalb das Projekt nur in vereinfachter Form umgesetzt werden könne. So soll es zum Beispiel keine Schließfächer geben, sondern eine große Garage für alle Liegestühle – genauso wie am Campus am Brunnenlech. „Unsere Idee eins zu eins umzusetzen, wäre beim Bau zu komplex“, ergänzt Ramona Waggershauser, die Hauptverantwortliche von „HSA-chillt“ ist.

Handwerksfirma wird gesucht

Momentan ist die Hochschule noch auf der Suche nach einer Handwerksfirma, die sich dem Projekt annimmt. „Mit etwas Glück geschieht das noch heuer“, sagt Lüdke. Darauf hoffen auch die Studenten: „Die Liegestühle sind auch für die Sommer-Veranstaltungen der Fakultäten wie zum Beispiel Jam-Sessions oder Grillfeste gut geeignet“, ist sich Studenten Tamara Kartheininger sicher. Bisher mussten die Liegestühle für derlei Veranstaltungen extra mit einem Palettenwagen vom Nachbarcampus herübergeschafft werden.

Doch die Möglichkeit zum Liegestuhlausleihen ist nicht nur für den unterhaltsamen Teil des Studentenlebens von Vorteil: „Haben wir endlich die Stühle, können wir unsere Gruppenarbeiten und Projekte im Sommer auch nach draußen verlegen. Das war bislang so nicht möglich“, sagt Student Moritz Sirch. Genauso wie seine Kommilitonen ist er sich sicher: „Der Liegestuhlverleih am Campus am Roten Tor wird höchste Zeit.“

Was auf dem Campus am Roten Tor noch Zukunftsmusik ist, ist auf dem Nachbarcampus am Brunnenlech längst Realität. Dort machen es sich die Studenten schon seit 2011 in ihren Liegestühlen bequem. Diese werden in einer Garage gelagert, die per Campus-Karte für die Studenten zugänglich ist. Das gleiche System ist für den Liegestuhlverleih am Brunnenlech geplant.