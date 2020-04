Warum die Brunnen in Augsburg immer noch zugedeckt sind

Plus Trotz des schönen Wetters tragen die Welterbe-Denkmäler in Augsburg noch ihre Holzverschalung. Wann sich das ändert.

Die Figur von Kaiser Augustus auf dem Brunnen am Rathausplatz trägt derzeit Mundschutz. Dabei fällt zusätzlich auf, dass der Prachtbrunnen, wie fast alle anderen auch, immer noch hinter der Winterverkleidung aus Holz verborgen ist – und das trotz schönsten Wetters. Wollte man die Abdeckungszeit der historischen Brunnen mit Blick auf das neue Welterbe nicht verkürzen?

Der Merkurbrunnen durfte wegen Sanierungen schon etwas früher an die frische Luft. Bild: Silvio Wyszengrad

„Bislang steht noch nicht fest, ob sich generell etwas am Rhythmus der Abdeckungszeiträume für die Brunnen ändert“, heißt es dazu von Seiten der städtischen Pressestelle. Die Holzverkleidungen der Augsburger Prachtbrunnen zur Winterzeit waren Ende vergangenen Jahres in den Mittelpunkt einer Diskussion geraten. Auslöser war der Besuch des deutschen Unesco-Botschafters Peter Reuss. Er hatte sich über den holzverschalten Anblick gewundert. Schließlich sind Augustus-, Herkules- und Merkurbrunnen ein wichtiger Bestandteil des Jahrhunderte alten Wassersystems Augsburgs, das 2019 zum Weltkulturerbe erhoben wurde. „Ich sehe eine weltoffene Stadt, wenn auch mit geschlossenen Brunnen“, merkte der Botschafter im Winter an. Und er würde das auch jetzt noch feststellen.

Das Thema Brunneneinhausungen wird alle paar Jahre diskutiert. Zuletzt angesichts des neuen Welterbe-Titels für Augsburg. Im Dezember sahen sich Mitarbeiter des Stadtmarketings im Rahmen eines Betriebsausfluges in Salzburg gläserne Konstruktionen an, mit denen die Österreicher ihre Brunnen im Winter schützen, aber sichtbar lassen. Doch überzeugt waren die Augsburger von den gläsernen Pyramiden nicht.

Wie Welterbe-Beauftragter Ulrich Müllegger damals im Interview sagte, hofften er und sein Team auf Unterstützung des neuen Stadtrates bei diesem Thema. Zudem plane man, die Zeit der Brunnenabdeckungen etwas zu verkürzen, wie es Fachleute für vertretbar halten, hieß es. Davon ist bislang allerdings nichts zu sehen – und die Brunnen selbst folglich auch nicht.

Brunnen in Augsburg werden ab 20. April vom Winterschutz befreit

Der terminliche Fahrplan bleibt ähnlich zu den Vorjahren: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tiefbauamtes werden vom 20. bis 30. April die städtischen Brunnen von ihrem Winterschutz befreien. Nur einer durfte schon etwas früher an die Frühlingsluft. Der Merkurbrunnen am Moritzplatz wurde am 30. März abgedeckt. Der Naturstein am Becken, an der Säule sowie an den Treppen musste restauriert werden. Voraussichtlich Mitte kommender Woche soll dort das Wasser fließen.

Wie es mit Trinkwasserbrunnen und Hofgarten aussieht

Bereits geöffnet sind schon einige der 21 Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke, wie etwa am Bismarckturm, bei der Sportanlage Süd oder am Kö. Alle anderen werden ab dem 20. April laut SWA nach und nach in Betrieb genommen. Übrigens hat auch der Hofgarten einen schönen Brunnen, in dem Fontänen plätschern. Das paradiesische Kleinod mitten in der Stadt wäre jetzt im April normalerweise wieder zugänglich. Doch wie die Stadt mitteilt, bleibt er aus „Corona-Gründen“ bis auf Weiteres geschlossen.

