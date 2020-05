Warum die Hessing-Stiftung wieder einen Interims-Chef bekommt

Plus Im Januar wurde Direktor Markus Funk überraschend beurlaubt. Damals übernahm Stadtdirektor Thomas Schmidt-Tancredi. Nun gibt es erneut einen Wechsel.

Gut drei Monate, nachdem die Hessing-Stiftung ihren Direktor Markus Funk überraschend beurlaubt hatte, gibt es jetzt einen vorläufigen neuen Leiter. Wie es dazu kommt und wie es nun mit der Stiftung weitergeht.

Dr. Michael Hofmann hat zum 1. Mai interimsweise die Führung der Stiftung übernommen. Er bleibt, bis ein neuer Direktor gefunden ist. Stadtdirektor Thomas Schmidt-Tancredi, der nach Funks Beurlaubung Mitte Januar kurzfristig für die Leitung der Stiftung eingesprungen war, hat diese Aufgabe wieder abgegeben.

Wechsel in der Stadtregierung wirkt sich auf Hessing-Stiftung aus

Gründe für seine Abberufung liegen laut Auskunft der Stadt im Wechsel der Regierungsverantwortung. Innerhalb der Organisation der Stadt Augsburg und des Referates Oberbürgermeisterin werden verschiedene Änderungen umgesetzt. Thomas Schmidt-Tancredi soll diesen Umbau begleiten und zudem Aufgaben von bisher noch unbesetzten Referentenstellen interimsweise übernehmen. Auch wird es im Rahmen der Neuorganisation des Referates Oberbürgermeisterin zu weiteren Aufgabenmehrungen in seinem Direktionsbereich kommen, heißt es in einer Mitteilung der Hessing-Stiftung. „Durch diese Aufgabenmehrung ist es erforderlich, dass ich verstärkt meinen Verpflichtungen innerhalb der Stadt Augsburg nachkommen muss und dadurch eine nebenamtliche Tätigkeit als Stiftungsdirektor nicht mehr möglich sein wird“, so Thomas Schmidt-Tancredi.

Er war Interims-Leiter der Hessingklinik: Thomas Schmidt-Tancredi. Jetzt gibt es einen Nachfolger. Bild: Klaus Rainer Krieger

„So überraschend und kurzfristig, wie ich Mitte Januar diesen Jahres Direktor geworden bin, so kurzfristig endet dieser Abschnitt auch wieder“, sagt der Stadtdirektor, der zwischenzeitlich auch für den Posten des Wirtschafts- oder Ordungsreferenten in der neuen schwarz-grünen Stadtregierung gehandelt worden war. Für diese Aufgaben sind inzwischen aber andere Personen gefunden. Aus der Verantwortung bei Hessing zieht sich Schmidt-Tancredi aber nicht komplett zurück: „Erfreulicherweise ist mein Abschied kein endgültiger. Ich bleibe der Hessing-Stiftung als Geschäftsleiter erhalten.“

Dr. Michael Hofmann hat den Posten des Direktors interimsweise ab 1. Mai übernommen. Er ist Partner der Unternehmensberatung Vindelici Advisors AG mit Hauptsitz in Augsburg, die sich in einem Geschäftsfeld auf das interimsweise Führen von Unternehmen spezialisiert hat. „Die zeitweise Übernahme des Direktorenpostens der Hessing-Stiftung ist eine besondere Aufgabe für mich“, sagt Hofmann. „Mit ihrer über 100-jährigen Tradition ist sie eine Instanz in und um Augsburg. Gerade wegen ihrer vielseitig aufgestellten Unternehmensbereiche gilt es, sie bis zum Dienstantritt des neuen Direktors, entsprechend aufzustellen“, so Hofmann.

Hessing-Stiftung: So wird die Direktorenstelle neu besetzt

Erste Bewerbungen für den Posten gibt es bereits, für die Nachbesetzung wurde zum einen ein Personalberatungs-Unternehmen beauftragt, zum anderen wurden Anzeigen geschalten. Eine Entscheidung soll offenbar noch vor der Sommerpause gefällt werden. Wann der oder die Neue den Dienst antritt, hängt laut Auskunft der Stadt auch davon ab, wie schnell die Person zur Verfügung steht.

Die Hessing-Klinik in Göggingen mit den Bereichen Orthopädie und Chirurgie gehört ebenso zur Hessing-Stiftung wie mehrere medizinische Versorgungszentren und zwei Sanitätshäuser. Bild: Silvio Wyszengrad (Archiv)

Zur traditionsreichen Hessing-Stiftung gehören unter anderem die Hessing-Klinik in Göggingen, drei medizinische Versorgungszentren in der Region Augsburg und zwei Sanitätshäuser. Beschäftigt werden dort rund 1400 Mitarbeiter. Der bisherige Direktor Markus Funk war 2016 als Geschäftsführer geholt worden, um das Haus effizienter zu machen. Es hatte in den Jahren zuvor zunehmend Verluste im einstelligen Millionenbereich eingefahren, die langfristig das Stiftungsvermögen angegriffen hätten. In den Reihen der Ärzte und der Mitarbeiter gab es aber Kritik am Sanierungskurs des Direktors. Mehrere Mitarbeiter berichteten von zunehmendem Druck und Arbeitsverdichtung. Der Widerstand gegen die Umstrukturierungen bei Hessing war immer größer geworden.

Vorwürfe gegen Markus Funk sind laut Stadt inzwischen entkräftet

Dies war auch der Grund, warum Funk Mitte Januar vom Verwaltungsrat beurlaubt worden war. Laut Auskunft der Stadt wurden inzwischen alle Vorwürfe gegen Funk von externen Wirtschaftsprüfern geprüft. „Sie konnten allesamt aufgeklärt und entkräftet werden. Das Verhalten von Herrn Funk als Direktor der Hessing-Stiftung war in rechtlicher Hinsicht korrekt“, heißt es dazu von Seiten der Stadt.

Dennoch wird Funk nicht wieder als Direktor der Hessing-Stiftung arbeiten. Grund: „Die Entscheidung des Verwaltungsrates der Hessing-Stiftung ist nicht wegen erhobener Vorwürfe getroffen wurden. Vielmehr wurde auf Grund des fehlenden Vertrauensverhältnisses eine unternehmerische Entscheidung getroffen.“

