Was aus einer Telefonzelle werden kann

Gregor Lang und die Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Hochzoll, Anne Breidenbach, stöbern in der neuen Telefonbuchzelle neben dem Postgebäude.

Hochzoller entdecken ein Objekt aus früheren Zeiten für neue Zwecke

Von Andreas Alt

Telefonzellen werden immer seltener zum Telefonieren genutzt. Dafür sind Bücherzellen im Kommen. Jetzt gibt es auch in der neuen Mitte eine, eine ehemalige Telefonzelle in Magenta, die beinahe an der Stelle steht, wo es früher eine klassische gelbe Telefonzelle gab. Der Kommunikation dient auch sie, aber über Bücher oder andere Informationsträger. Betreut wird die „Telefonbuchzelle“ vom Verein Bürgertreff. Zum Start waren bereits einige lesenswerte Bücher zu finden.

Viele der Besucher der Eröffnung hatten selbst Bücher mitgebracht, die sie auf den Regalbrettern in der Zelle abstellten. Darunter Belletristik („Vom Winde verweht“ oder „Salz auf unserer Haut“), Kinderbücher („Der Ruf der Delfine“), Regionales („Augsburger Geheimnisse“), Sachbücher („Warum Lehrer gar nicht so blöd sind“), Hobbyratgeber („Erfolgreich zeichnen“, „Fotoschule“) oder Krimis („Milchgeld“). Es wurde auch eine Halterung für Infoflyer über Aktivitäten im Stadtteil angebracht.

Die Telefonzelle wurde von der Telekom für knapp 850 Euro aus Berlin geliefert. Finanziert wurde sie von der Stadtsparkasse. Wie sie funktionieren soll, steht an den Seitenfenstern: „Bücher zum Bringen, zum Holen, zum Tauschen. Infos über Hochzoll, Veranstaltungen – und Ihre Idee“. „Es ist eine Möglichkeit, ohne Geld an Bücher zu kommen“, sagte Michael Friedrich, Mitglied des Vereins Bürgertreff, „und man kann auch Bücher loswerden, die man gut fand, aber nicht ein zweites Mal lesen will.“ Es soll ein Bücherzellenpate ernannt werden, der von Zeit zu Zeit ausmistet.

Die Telefonbuchzelle wird für jedermann zugänglich und rund um die Uhr geöffnet sein. Man überlegt, weitere Bücherzellen auf dem Zwölf-Apostel-Platz oder am Hochablass aufzustellen. Für Gregor Lang, den Vorsitzenden des Vereins Bürgertreff, könnte eine solche Zelle auch als Kulisse für eine Lesung oder Ähnliches dienen. Allerdings wäre das wohl eher im Sommer ein Thema. Jetzt, während der Eröffnung, wurden passend zur Jahreszeit Punsch ausgeschenkt und Plätzchen angeboten.

