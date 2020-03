vor 19 Min.

Weber gewinnt, Wurm verliert: Ihre Reaktionen im Video

Eva Weber ist neue Oberbürgermeisterin in Augsburg – und Dirk Wurm muss sich geschlagen geben. Im Video sehen Sie, wie die beiden Politiker auf das Ergebnis reagierten.

Von Axel Hechelmann

Es ist 19.57 Uhr am Sonntagabend, da zeigt sich die Gewinnerin zum ersten Mal. Eine Tür im Rathaus öffnet sich, Eva Weber und ihr Mann gehen händchenhaltend an einer Handvoll Journalisten vorbei. Weber sagt nur schnell ein Wort: "Hurra." Es ist ein leises "Hurra", aber die Freude darin ist nicht zu überhören.

Frau Weber, Herr Wurm: Wie fühlen Sie sich?

Dann verschwindet die CSU-Politikerin zu einer Pressekonferenz. Etwa eine halbe Stunde später kehrt sie zurück, um auch in Einzelinterviews Rede und Antwort zu stehen. Natürlich zur Frage, wie es ihr nach dem Wahlsieg gehe. Und dazu, welche Koalition sie anstrebe. Das ganze Gespräch können Sie sich nun hier im Video ansehen:

Eva Weber, neue Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg, über ihre Gefühle nach dem Wahlsieg und erste Schritte im Amt. Video: Axel Hechelmann

Auch Dirk Wurm steht im Oberen Fletz zu Gesprächen bereit. Er gibt sich als guten Verlierer – aber natürlich: "Wenn du kandidierst, möchtest du gewinnen." Wie es jetzt um seine Laune und um seine berufliche Zukunft steht, das verrät er im Video:

Dirk Wurm (SPD) hat die Stichwahl um das Amt des Augsburger Oberbürgermeisters verloren. Wie fühlt sich die Niederlage an? Video: Axel Hechelmann

In einer Sonderfolge unseres Podcasts "Augsburg, meine Stadt" analysieren wir Eva Webers Wahlsieg – und sagen, welche Themen die CSU-Politikerin jetzt anpacken will. Unseren Podcast finden Sie auch bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Co.:

