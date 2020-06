11.06.2020

Wegen Corona: Uni Augsburg verschiebt ihr Jubiläumsprogramm

Plus In diesem Jahr sollte das 50-jährige Bestehen der Universität Augsburg gefeiert werden. Daraus wird nun nichts. Stattdessen gibt es alternative Pläne.

Von Eva Maria Knab

Ein Datum wie dieses wird normalerweise groß gefeiert. Die Universität Augsburg wird in diesem Jahr 50 und wollte zum Jubiläum ein Feuerwerk an Aktivitäten entzünden – mit Veranstaltungen für Studierende, Wissenschaftlicher, Mitarbeter und die gesamte Bevölkerung. Sogar die berühmte Augsburger "Campus Cat" hatte eine symbolische Ehrung in Aussicht. Wegen Corona ist nun alles anders. Feiern ist für heuer abgesagt.

Eigentlich hätte das große Festprogramm im April beginnen und über Monate hinweg laufen sollen. Start wäre mit einen Campus für alle mitten in der Stadt gewesen. In der Annastraße war im Pop-up-Store „Zwischenzeit“ ein Mitmachprogramm geplant, in dem sich Passanten über Forschung informieren und in den Alltag der 20000 Studierenden hineinschnuppern sollten. Geplant waren weiter eine Festwoche im Juli mit einem „Tag der offenen Tür“ an der Uni, öffentliche Jubiläumsvorlesungen mit spannenden Themen und ein großer Festakt im Oktober. Doch dann kam die Corona-Pandemie. Sie erwischte die Programmmacher überraschend und mit voller Wucht.

Uni Augsburg: 2020 gibt es kein Jubiläums-Fest wegen Corona

Wegen der strengen Kontakt-Beschränkungen wurde erst einmal der angekündigte Campus für alle in der Fußgängerzone abgesagt. Pech auch, dass der Campus der Universität wegen der Corona-Pandemie für Studenten und Besucher immer noch weitgehend geschlossen ist. Deshalb müssen die dort geplanten Aktivitäten ebenfalls ausfallen. Als dann in München auch noch das Oktoberfest abgesagt wurde, entschied man an der Uni Augsburg, den großen Festakt zum 50. im Oktober heuer ebenfalls zu komplett streichen. Wie es mit dem Jubiläumsprogramm weitergehen sollte, war über Wochen hinweg für viele Beteiligte nicht klar.

Inzwischen ist eine Entscheidung gefallen. Die Universität informierte Studierende und Mitarbeiter, dass das Festprogramm zum 50. auf das kommende Jahr verschoben wird. Der Festakt ist für den 7. Mai 2021 angesetzt. Danach soll der „Tag der offenen Tür“ am 12. Juni 2021 stattfinden. Immerhin wird die Jubiläumsfestschrift noch in diesem Herbst erscheinen. Eine feierliche Übergabe sei angedacht, so eine Sprecherin der Uni. Auch der überarbeitete Führer „Kunst am Campus“ erscheint diesen Juli. Am 16. Oktober will die Universität digital in das akademische Festjahr 2020/21 starten. 1970 wurde die Uni genau an diesem Tag feierlich mit einem Staatsakt im Stadttheater eröffnet.

Der Kater „Campus Cat“ sollte geehrt werden. Bild: Ines Heinbach

Die Campus-Cat soll beim Uni-Jubiläum geehrt werden

Noch keine genaueren Infos gibt es zum Pop-Up-Store im kommenden Jahr – und auch nicht zur Augsburger Campus Cat. Der rot getigerte Kater namens Leon streift regelmäßig übers Unigelände und macht es sich in Unterrichtsräumen bequem. Er hat viele Freunde unter Studierenden und zigtausende Fans weltweit. Ein Team von Studenten informiert auf einer eigenen Facebook-Seite über die Aktivitäten der Augsburger Campus Cat.

Noch bekannter wurde der Kater wegen einer Petition im bayerischen Landtag. Ein Jura-Student wollte Leon als offizielle Dienstkatze des Freistaates einsetzen lassen. Begründung: Der Kater leiste integrative Arbeit durch seinen Kontakte zum Personal und zu Studierenden und fördere das mediale Image der Universität. Die Petition, die viele Schlagzeilen machte, wurde im Landtag zwar abgelehnt. Die Uni stellte jedoch im September in Aussicht, die Campus Cat zum „Dienstkater ehrenhalber“ zu befördern. Die symbolische Ehrung sollte zum 50-jährigen Jubiläum stattfinden.

Lesen Sie auch: Zum ersten Mal seit 50 Jahren stehen viele Studentenwohnungen leer

Themen folgen