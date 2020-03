Wegen Coronavirus: Droht dem Augsburger Plärrer die Absage?

Plus Auf dem Plärrergelände in Augsburg beginnen die Aufbauarbeiten. Doch viele Veranstaltungen werden wegen des Coronavirus abgesagt. Droht dem Plärrer das Aus? Die Stadt gibt Auskunft.

Die großen Zelte werden schon aufgebaut. Wie jedes Jahr gehen einige Wochen vor Beginn des Frühjahrs-Plärrers die Aufbauarbeiten los; die Fassade des Binswanger-Zeltes steht schon, die des Schaller-Zeltes lässt sich zumindest erahnen. Am 12. April soll es losgehen mit Schwabens größtem Volksfest; die Veranstalter erwarten mehrere hunderttausend Besucher, wie jedes Mal. Bald dürfte noch mehr zu sehen sein: Achterbahnen und Karussells, Buden und die Wohnwagen der Schausteller. Dennoch steht das Volksfest dieses Mal unter besonderen Vorzeichen.

Wegen des Coronavirus werden derzeit viele Großveranstaltungen abgesagt, zuletzt wurde die Grindtec-Messe in Augsburg verschoben. Droht auch dem Volksfest die Absage?

Frühjahrs-Plärrer in Augsburg 2020: Coronavirus bedroht das Volksfest

Die beginnenden Aufbauarbeiten lassen darauf schließen, dass davon zumindest derzeit noch niemand ernsthaft ausgeht. Es gebe dahingehend keine Gespräche mit der Stadt, sagt Festwirt Thomas Kempter , dessen Familie das Binswanger-Zelt gehört. Dasselbe gelte für das Gögginger Frühlingsfest , das deutlich früher stattfindet, am 20. März, also in gut drei Wochen. Auch hier ist die Familie mit einem Festzelt vertreten, das etwas kleiner ist als jenes auf dem Plärrer, aber auch nicht wirklich klein: Es bietet Platz für rund 2000 Besucher.

Josef Diebold , Chef der schwäbischen Schausteller, sieht momentan noch "überhaupt kein Thema". Bei der Grindtec etwa seien ja Aussteller und Besucher aus China zu erwarten, dem Ursprungsland des Virus. Das sei beim Plärrer dann doch etwas anders. Zudem fänden Fußballspiele derzeit ja auch statt. Ähnlich sieht es Festwirt Dieter Held vom Schaller-Festzelt. Man müsse auch so langsam aufbauen, ansonsten stehe des Zelt bis zum Start des Frühjahrs-Plärrers nicht. Held warnt vor Panikmache und Hysterie. "Wenn sie den Plärrer absagen, müssten sie auch die Fußballspiele absagen"; es breche dann schon ein Teil des Gesellschaftslebens zusammen.

Die Antwort der Stadt auf die Frage, ob es Überlegungen gibt, die Volksfeste abzusagen, fällt differenziert aus. Aus Sicht der Stadt Augsburg könne "derzeit keine konkrete Aussage zur Durchführung der beiden Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Coronaviurs und dem Infektionsschutzgesetz getroffen werden", heißt es auf Anfrage.

Da es sich beim Gögginger Frühlingsfest und beim Plärrer überwiegend um Freiluftveranstaltungen handelt und aktuell keine Infektionsgeschehen in Stadt und Landkreis nachgewiesen sind, gehe die Stadt Augsburg zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber davon aus, dass die Veranstaltungen stattfinden. Die Maßnahmen würden aber laufend an neue Entwicklungen angepasst. "Möglicherweise können Maßnahmen zum Infektionsschutz auch eine Absage von Veranstaltungen beinhalten."

Absage des Augsburger Plärrers? Stadt gibt Entwarnung – zum aktuellen Stand

Von der Stadt heißt es weiter, man empfehle aktuell, dass alle Veranstaltungen im Stadtgebiet anhand des Kriterienkataloges des Robert Koch-Institutes geprüft werden. In den Leitlinien des Institutes heißt es unter anderem: "Die Risiken sind nicht bei allen Veranstaltungen gleich groß." Manches, was das Institut zu eher riskanten Punkten von Veranstaltungen zählt, trifft auf den Plärrer zu, anderes nicht. Von der Stadt heißt es bezüglich anstehender Veranstaltungen, es müsse "mit überlegt werden, ob die Veranstaltung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden kann oder ob zwingende Gründe für eine jetzige Durchführung sprechen".

Der Frühjahrs-Plärrer findet statt, das ist zumindest der aktuelle Stand.

