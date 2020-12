18:55 Uhr

Weihnachten fällt nicht aus: Tipps für Gottesdienste in Augsburg

Plus Corona macht vor Weihnachten und den Kirchen nicht halt. Trotz aller Einschränkungen wird unter freiem Himmel, im Internet und in offenen Kirchen gefeiert.

Von Alois Knoller

Weihnachten fällt in den Kirchen nicht aus. Aber dieses Jahr ist vieles anders in den Gottesdiensten in Augsburg – sie sind kürzer, teils im Freien und teils digital zu empfangen. Viele werden in ihrer Kirche am Heiligen Abend keinen Platz bekommen. Die Kontingente sind begrenzt, überall muss man angemeldet sein. Die Gläubigen werden deshalb gebeten, auch die anderen Weihnachtstage in Betracht zu ziehen. Jeweils vor Ort in den Kirchengemeinden erfährt man den aktuellen Stand.

Uniklinikum: Ökumenisch läuten katholische und evangelische Kirche Weihnachten am Hl. Abend um 12 Uhr in der Kapelle der Uniklinik ein. Bischof Bertram Meier und Regionalbischof Axel Piper leiten die Andacht, die in die Patientenzimmer übertragen wird.

Ökumenisch läuten katholische und evangelische Kirche am Hl. Abend um 12 Uhr in der Kapelle der Uniklinik ein. Bischof und Regionalbischof leiten die Andacht, die in die Patientenzimmer übertragen wird. Dom: Bischof Bertram Meier zelebriert die Christmette um 19 Uhr; sie wird live auf a.tv ausgestrahlt und gestreamt auf: www.bistum-augsburg.de. Dazu erklingt die Pastoralmesse von Karl Kempter . Auch das Hochamt am 25. Dezember, 10.30 Uhr, wird live übertragen. Hier wird eine achtstimmige Messe von Hans Leo Hassler gesungen. Am 26. Dezember ist Diakonenweihe (nur für geladene Gäste).

Weihnachtsgottesdienste in Augsburg

St. Anna : Regionalbischof Axel Piper predigt im Festgottesdienst am 25. Dezember, 10 Uhr. Dazu erklingt die Bachkantate „Süßer Trost, mein Jesus kömmt“. Eine digitale Übertragung ist nicht vorgesehen.

Regionalbischof predigt im Festgottesdienst am 25. Dezember, 10 Uhr. Dazu erklingt die Bachkantate „Süßer Trost, mein Jesus kömmt“. Eine digitale Übertragung ist nicht vorgesehen. Im Freien: Im Annahof gestalten die beiden Stadtdekane Michael Thoma und Helmut Haug am Heiligen Abend um 13 Uhr eine ökumenische Andacht. Die evangelische Ulrichsgemeinde feiert vom Lkw herab vier Freiluftgottesdienste an der Hochschule Haunstetter Straße (14 Uhr), auf der Prinz-Karl-Wiese (15 Uhr), auf der Ambergerwiese (16 Uhr) und am Zoo (17 Uhr). „Die Plätze sind groß genug, um Abstand zu halten“, sagt Pfarrer Schmeckenbecher; trotzdem Anmeldung unter: www.augsburg-evangelisch.de. „Auf dem Weg nach Bethlehem “ ist das Motto des Stationengottesdiensts am Hl. Abend von 14 bis 16.30 Uhr in der Auferstehungskirche Hochzoll-Süd . Die Pfarreiengemeinschaft Oberhausen-Bärenkeller hält drei Weihnachtsgottesdienste um 16 Uhr am Hl. Abend vor ihren Kirchen ab und zusätzlich in der Kleingartenanlage „Volksfestwiese“ an der Wertach (jeweils Anmeldung erforderlich).

Im Annahof gestalten die beiden Stadtdekane und am Heiligen Abend um 13 Uhr eine ökumenische Andacht. Die evangelische Ulrichsgemeinde feiert vom Lkw herab vier Freiluftgottesdienste an der Hochschule Haunstetter Straße (14 Uhr), auf der Prinz-Karl-Wiese (15 Uhr), auf der Ambergerwiese (16 Uhr) und am Zoo (17 Uhr). „Die Plätze sind groß genug, um Abstand zu halten“, sagt Pfarrer Schmeckenbecher; trotzdem Anmeldung unter: www.augsburg-evangelisch.de. „Auf dem Weg nach “ ist das Motto des Stationengottesdiensts am Hl. Abend von 14 bis 16.30 Uhr in der Auferstehungskirche . Die Pfarreiengemeinschaft Oberhausen-Bärenkeller hält drei um 16 Uhr am Hl. Abend vor ihren Kirchen ab und zusätzlich in der Kleingartenanlage „Volksfestwiese“ an der (jeweils Anmeldung erforderlich). Für Kinder: Einen Gottesdienst mit Krippenspiel sendet St. Thomas am Heiligen Abend um 15 Uhr (www.st-thomas-augsburg.de). Aus Herz Jesu (herzjesu-augsburg.de) gibt es Videogottesdienste mit besonderem Krippenspiel um 16 und 17 Uhr. Auch die Gögginger Initiative „Kinderkirche dahoim“ ist am Hl. Abend aktiv (www.pg-goeggingen-inningen.de) und bietet ein Video mit Krippenspiel .

Christmette im Augsburger Dom wird übertragen

Im Internet: Ein Krippenspiel von Kindern der Evangelischen Jugendarbeit, Weihnachtslieder zum Mitsingen mit Sängerin Susanne Simenec und eine denkwürdige Weihnachtspredigt – das versprechen die Weihnachtsgottesdienste aus der Gögginger Dreifaltigkeitskirche. Sie sind am 24., 25. und 26. Dezember jederzeit einzuschalten auf: www.3-faltigkeit.de. Pfarrer Bernhard Offenberger hält vom 24. bis 26. Dezember täglich um 15 Uhr Sofa-Gottesdienste für Jung und Alt auf Youtube „UlrichsPfarrerAux“. Aus St. Matthäus kommt der Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember, 10 Uhr, mit Pfarrer Thomas Bachmann (www.matthaeus-augsburg.de). Auf dem YouTube-Kanal des Bistums Augsburg ist am Heiligen Abend ab 12 Uhr eine weihnachtliche Videostrecke zu finden – eine bunte Mischung aus Musik, besinnlichen Texten und gottesdienstlichen Feiern.

Ein von Kindern der Evangelischen Jugendarbeit, Weihnachtslieder zum Mitsingen mit Sängerin und eine denkwürdige Weihnachtspredigt – das versprechen die aus der Gögginger Dreifaltigkeitskirche. Sie sind am 24., 25. und 26. Dezember jederzeit einzuschalten auf: www.3-faltigkeit.de. Pfarrer Bernhard Offenberger hält vom 24. bis 26. Dezember täglich um 15 Uhr Sofa-Gottesdienste für Jung und Alt auf Youtube „UlrichsPfarrerAux“. Aus kommt der am 25. Dezember, 10 Uhr, mit Pfarrer (www.matthaeus-augsburg.de). Auf dem YouTube-Kanal des Bistums ist am Heiligen Abend ab 12 Uhr eine weihnachtliche Videostrecke zu finden – eine bunte Mischung aus Musik, besinnlichen Texten und gottesdienstlichen Feiern. Alternative: In der Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn hat sich Pfarrer Leumann schweren Herzens entschieden, alle Gottesdienste am Hl. Abend abzusagen. Stattdessen wird es in allen drei katholischen Kirchen von 15 bis 19.30 Uhr ein offenes Angebot geben mit festlicher Musik, Impulsen für die Familie, Segnungen und Friedenslicht.

