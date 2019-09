Welterbe: Wer profitieren will, muss investieren

Der Welterbe-Titel wird in Augsburg weitest gehend ignoriert. Die Stadt will kein Geld dafür ausgeben, doch dies ist die falsche Einstellung.

Seit knapp zwei Monaten steht Augsburg auf der Unesco-Welterbeliste. Aufgenommen werden nur Stätten, die weltweit außergewöhnlich und einzigartig sind. Man könnte also stolz sein auf diese Auszeichnung – und etwas daraus machen. Doch die Stadtverwaltung ist nach anfänglicher Euphorie, die immerhin noch in einem mehrstündigen Wasserfest gipfelte, offenbar in Lethargie versunken.

Damit setzt sich fort, was während der Bewerbungsphase immer wieder zu spüren war: Die Verwaltung zieht nicht recht beim Thema Welterbe. Anfangs mag das noch daran gelegen haben, dass man sich diesen Status selbst nicht zutraute. In der Zwischenzeit scheint es vor allem um eines zu gehen: Geld.

Für nächstes Jahr stehen 250.000 Euro im Haushalt, ein Großteil fließt in den Ausbau einer Anlaufstelle am Rathausplatz. Wie sinnvoll dieser „Wasserladen“ ist, da keine zehn Meter entfernt die Tourist-Info liegt, darf man getrost hinterfragen. Doch die Stadt scheint beim Welterbe grundsätzlich keine großen Sprünge machen zu wollen: Die Wasserdenkmäler, sagte Kulturreferent Thomas Weitzel kurz nach der Aufnahme in die Liste, stünden gut da. Die jährlichen Aufgaben fürs Welterbe würden deshalb insgesamt „überschaubar bleiben“.

Ist der Welterbe-Titel für die Stadtregierung nur eine lästige Auszeichnung, die Geld kostet, das man nicht hat? Sollte dies zutreffen, haben die Verantwortlichen nicht verstanden, welche Wirkung ein Welterbe-Titel weltweit ausstrahlt – mit allen Vorteilen für eine Stadt, in der Geschäfte leer stehen und die Frequenz der Innenstadtpassanten Jahr für Jahr sinkt.

Vielleicht hilft Augsburg ja ein Blick nach Polen auf die Sprünge. Die steinzeitlichen Feuersteinminen von Krzemionki wurden am selben Tag in die Unesco-Welterbeliste aufgenommen wie die historische Augsburger Wasserversorgung. In Polen wird man jetzt in den neuen Titel investieren. In einem ersten Schritt sind dafür 3,7 Millionen Euro (!) vorgesehen.

