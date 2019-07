Welterbe: Wie sich der Titel auf die Bürger auswirkt

Die Augsburger leben ab sofort in einer Welterbe-Stätte und dürfen stolz darauf sein.

Gratulation, die Augsburger dürfen sich glücklich schätzen: Sie leben ab sofort in einer Welterbe-Stadt. Doch was bedeutet das überhaupt? Zunächst ist die Aufnahme eine offizielle Anerkennung dessen, was viele Menschen schon lange gespürt haben: Die Kanäle, die Brunnen und Wasserdenkmäler Augsburgs sind etwas Besonderes. So besonders, dass sie laut Unesco von Interesse für die ganze Welt sind. Mit dieser Aussage lässt sich angeben. Doch das ist natürlich nicht alles.

Augsburg wird künftig stärker im Fokus von Touristen aus aller Welt stehen. Selbst wenn Experten seit Jahren Zuwächse vermelden, hält sich der Ansturm auf Augsburg noch in Grenzen. Dies könnte sich nun ändern. In Regensburg sind seit der Ernennung zum Welterbe viele neue Geschäfte entstanden, der Handel in der Innenstadt trägt stark zum Wirtschaftswachstum bei. Andererseits klagen die Bewohner der Altstadt dort bereits über ein Zuviel an Touristen.

Der Titel hat Einfluss auf die Stadtentwicklung

Auch auf die Stadtentwicklung wird der Unesco-Titel Einfluss nehmen. Bäche, Flüsse, ja alle Augsburger Welterbe-Denkmäler unterliegen ab sofort einem besonderen Schutz. Baumaßnahmen dürfen in dieser Zone nicht mehr ohne die Unesco beschlossen werden. Erste Auswirkungen hatte dies bereits auf die Fischtreppe am Hochablass. Weil die Stadt befürchtete, dass sich ein Ja zu diesem Projekt negativ auf die Welterbe-Ernennung auswirken könnte, wurde es erst einmal gestoppt. Doch auch hier lohnt ein Blick nach Regensburg: Mitten in der Unesco-Kernzone, dem Areal also, das als besonders schützenswert gilt, wurde vor kurzem das neue Haus der Bayerischen Geschichte eröffnet. Es ist ein moderner Bau mitten in der historischen Altstadt. Die Unesco hatte nichts dagegen.

Tatsächlich sieht die Organisation den Titel Welterbe nicht als Hemmnis, sondern als Chance für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Eine Forderung der Unesco hat die Stadt übrigens schon erfüllt: Sie öffnete den Durchgang von den Wallanlagen beim Roten Tor über die Freilichtbühne hin zu den Wassertürmen. Diese Öffnung hatten Bürger sich lange gewünscht, die Unesco-Bewerbung hat sie möglich gemacht.

Was jetzt überwiegen muss, ist der Stolz auf das Erreichte. Viele Beteiligte haben diesen besonderen Moment über Jahre vorbereitet. Sie haben herausgearbeitet, wie besonders diese Stadt ist und die Menschen in der Stadt auf diesem Weg mitgenommen. Die Arbeit hat sich gelohnt. Man kann allen Verantwortlichen dazu nur gratulieren!

Augsburg ist Welterbe

