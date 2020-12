vor 11 Min.

Wem diese Friseurinnen vor dem Lockdown noch die Haare machten

Plus Mit dem harten Lockdown haben nun auch Friseure dicht. Der Andrang war vorher riesig. Zwei Friseurmeisterinnen erzählen, in welcher Bredouille sie sich befanden.

Von Ina Marks

In sämtlichen Friseursalons in der Stadt brannte am Dienstagabend bis kurz vor Beginn der Ausgangssperre noch Licht. Innen wurde geschnitten, gesträhnt, gefärbt und geföhnt. Die Kundinnen und Kunden haben die Salons am letzten Tag vor dem harten Lockdown regelrecht gestürmt. Wer weiß schließlich, wann es wieder eine Chance auf einen neuen Haarschnitt gibt. Auch Karin Nagler und Funda Yaman haben zwei anstrengende Tage hinter sich. Die beiden Friseurmeisterinnen teilen sich einen Salon im Bismarckviertel und arbeiteten zuletzt im Akkord. Schon vergangenen Samstag liefen auf Naglers Handy die ersten aufgeregten Anfragen ein.

Vor dem Lockdown baten die Kunden um Termine

Kundinnen baten die 52-Jährige, noch Anfang der Woche vorbeikommen zu dürfen. Denn spätestens am Sonntag war klar, dass auch Friseurbetriebe ab Mittwoch schließen müssen. Dabei war Karin Naglers Terminbuch schon proppevoll - wie immer vor Weihnachten. Wie ihre Kollegin Funda Yaman auch wählte die Augsburgerin gezielt aus, wer noch kurzfristig bei ihr auf dem Stuhl Platz nehmen konnte. "Ich versuchte diejenigen noch unterzubringen, die gefärbt werden müssen. Denn wenn die grauen Ansätze durchkommen, ist das für Frauen nicht schön." Auch Yaman sagt, sie habe sich gut überlegt, wen von ihrer Kundschaft sie noch einschieben konnte. "Ich pickte die Männer und Frauen heraus, bei denen ich dachte, die schaffen es mit ihren Haaren für eine längere Zeit nicht", berichtet die ebenfalls 52-Jährige. Froh sei sie um solche Kunden gewesen, die kurzfristig freiwillig verzichteten, weil sie sowieso nicht aus dem Haus gehen würden. "Mir tut es aber wahnsinnig leid um diejenigen, die nicht mehr drankommen konnten."

Lockdown: Corona-Regeln ab 16. Dezember 2020 1 / 5 Zurück Vorwärts Weihnachten An Heiligabend und Weihnachten (24. bis 26. Dezember) dürfen zum eigenen Haushalt noch vier weitere Menschen hinzukommen - die Zahl der weiteren Haushalte spielt keine Rolle. Auch hier zählen Kinder unter 14 Jahren nicht mit. Es gilt aber in Bayern eine generelle Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr.

Silvester Es gelten die allgemeinen Corona-Maßnahmen, was Zahl der Kontakte und Ausgangssperre anbelangt. Nach dem Beschluss von Bund und Ländern gilt an Silvester bundesweit ein An- und Versammlungsverbot. Außerdem gibt es ein Feuerwerksverbot an belebten Plätzen, die von den Kommunen festgelegt werden. Es gilt zwar nicht direkt ein Böllerverbot, der Verkauf von Feuerwerk ist aber untersagt.

Einzelhandel Die Öffnung von Ladengeschäften des Einzelhandels ist untersagt. Ausgenommen sind der Lebensmittelhandel einschließlich Direktvermarktung, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen und Waschsalons, der Verkauf von Presseartikeln, Tierbedarf und Futtermittel und der Verkauf von Weihnachtsbäumen. Wochenmärkte sind nur zum Verkauf von Lebensmitteln zulässig. Der Großhandel bleibt geöffnet. Die danach ausnahmsweise geöffneten Geschäfte dürfen über ihr übliches Sortiment hinaus keine sonstigen Waren verkaufen

Dienstleistungen Dienstleistungsbetriebe mit Kundenverkehr, bei denen körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, sind untersagt. Das schließt neben Massagepraxen, Kosmetikstudios, Tattoo-Studios und ähnlichen Betrieben auch Friseure ein. Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo und Logotherapien oder Podologie bleiben weiter möglich.

Gastronomie In der Gastronomie sind nur die Abgabe und Lieferung von Speisen und Getränke zulässig. Bei der Gastronomie einschließlich Imbissständen wird der Verzehr von Speisen und Getränken vor Ort untersagt. Kantinen bleiben offen.

Augsburger Friseurinnen öffneten extra noch am Montag

Dabei hatten die Friseurmeisterinnen extra noch zusätzlich am Montag geöffnet. Allein Karin Nagler hat an den letzten beiden Tagen vor dem Lockdown rund 24 Kundinnen die Haare gefärbt und geschnitten. An Pausen war nicht zu denken. Die beiden Salonbetreiberinnen geben sich dennoch relativ entspannt. Vielleicht, weil sie inzwischen auch eine Art Fatalismus entwickelt haben. Anfang des Jahres sei die mentale Situation noch eine andere gewesen, meint Karin Nagler.

"Der erste Lockdown im Frühjahr kam überraschend. Das war schlimmer. Man hatte doch zuvor nie daran gedacht, dass so etwas mal passieren kann." Jetzt, wo man die steigenden Infektionszahlen in den vergangenen Woche habe beobachten können, sei man darauf innerlich vorbereitet gewesen. "Klar ist es blöd, aber was will man machen."

Das Beste aus dem Corona-Lockdown machen

Karin Nagler und Funda Yaman wollen die zwangsweise freie Zeit nun mit ihren Familien genießen. Eine Art Luxus, denn normalerweise ist diese Zeit für die Friseurinnen alles andere als stad. Nagler will sich zudem mit Online-Kursen weiterbilden. Auch Funda Yaman hat keine Sorge, dass es ihr in den nächsten Wochen langweilig werden könnte. Sie möchte mit ihren Kindern Monopoly und Scrabble spielen, puzzeln und stricken, sagt sie. "Vier Wochen sind ja okay. Aber sollte der Lockdown länger dauern, werde ich mir noch etwas anderes überlegen." Sich sozial zu engagieren, käme für sie in Frage. Freie Zeit hin, freie Zeit her - eines steht fest: Sobald der Lockdown aufgehoben wird, werden bei Yaman und Nagler erneut die Anfragen der Kundschaft geballt eingehen. Karin Nagler erinnert sich ans Frühjahr zurück.

"Nach dem Lockdown haben wir einen Monat lang wie die Kesselputzer gearbeitet. Auch nach diesem werden wir sicherlich wieder überrollt."

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen