Wer ist der beste Autofahrer?

Anmeldung für Verkehrsaktion beginnt am Montag

Gesucht wird Augsburgs bester Autofahrer. Dahinter verbirgt sich eine gemeinsame Aktion von ADAC und Augsburger Allgemeine. So geht’s: 50 Teilnehmerplätze stehen zur Verfügung, unter denen der Titel vergeben wird. Die Anmeldung beginnt ab Montag, 3. Februar. Die Anmeldefrist endet am Sonntag, 22. März. Danach werden die 50 Teilnehmer für den Aktionstag ausgelost.

Der Wettbewerb selbst findet am Samstag, 4. April, auf dem Gelände des ADAC-Fahrsicherheitszentrums am Autobahnsee statt. Das Programm sieht wie folgt aus: Am Vormittag erhalten alle Teilnehmer ab 9 Uhr ein dreistündiges kostenloses professionelles Fahrsicherheitstraining. Nach der Mittagspause geht es dann los mit dem Wettkampf. In kleinen Gruppen müssen unter Leitung von ADAC-Instruktoren verschiedene Aufgaben bewältigt werden.

Neben dem Titel „Augsburgs bester Autofahrer 2020“ erhalten die drei Erstplatzierten jeweils einen Pokal und einen ADAC-Reisegutschein. (AZ)

Anmeldungen sind online möglich unter: augsburger-allgemeine. de/adac.

