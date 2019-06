17:58 Uhr

Wer macht das Rennen bei den Augsburger Grünen?

Drei Bewerber für die OB-Kandidatur gibt es bei den Grünen in Augsburg. Die Mitglieder entscheiden. Am Mittwoch weiß man mehr.

Die Spannung steigt: Am Mittwoch steht fest, wen die Augsburger Grünen am 15. März 2020 als OB-Kandidaten ins Rennen schicken werden. Am Mittwoch wird das Ergebnis der schriftlichen Mitgliederbefragung ausgezählt. Mit dabei ist ein Notar, an dessen Adresse die Wahlbriefe zu richten waren. Am Dienstag ist Stichtag für den Eingang der Wahlbriefe.

Ende Mai hatte die Abstimmung begonnen. 325 Mitglieder sind stimmberechtigt. Drei Bewerber für die OB-Kandidatur gibt es. Die Fraktionsvorsitzende Martina Wild, die Augsburger Vorsitzende Melanie Hippke und Deniz Anan treten an. Das Ergebnis ist eine Empfehlung der Parteibasis an die Nominierungsversammlung. Nominiert wird der OB-Kandidat bei einer eigenen Veranstaltung. Sie findet am Mittwoch, 26. Juni, in der Stadtbücherei statt.

Martina Wild ist die Favoritin bei den Grünen

Aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit in der Kommunalpolitik gilt Martina Wild als Favoritin im Dreikampf. Sollte die Mitgliederbefragung einen klaren Sieger ergeben, dürften die unterlegenen Bewerber ihren Verzicht erklärten. So war es auch bei der Kandidatensuche im Jahr 2014 bei den Grünen. Damals setzte sich der heutige Umweltreferent Reiner Erben gegen zwei Kontrahenten durch.

Die Grünen sind jetzt die zweite Kraft in Augsburg

Die Grünen sehen sich durch die jüngsten Erfolge bei der Landtagswahl und der Europawahl gestärkt für die anstehende Kommunalwahl. Sie haben der SPD in Augsburg den Rang abgelaufen und sind gegenwärtig hinter der CSU die zweite Kraft. Bei der Europawahl kamen die Grünen in Augsburg auf ein Ergebnis von 25,6 Prozent. Es sei eine Abstimmung über das zentrale Thema Klimaschutz gewesen, sagte die Führung der Grünen danach: „Und die Menschen in Augsburg haben hier ein klares Votum abgegeben: Sie wünschen sich eine Politik mit grüner Handschrift.“

Die Grünen setzten sich für saubere Luft, Vorfahrt fürs Rad und den öffentlichen Nahverkehr sowie den Erhalt des städtischen Grüns und die Prüfung aller Entscheidungen auf ihre Klimaauswirkungen ein. Das werden daher die zentralen Themen bei der Kommunalwahl sein, heißt es. (möh)

