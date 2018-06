vor 46 Min.

Wetter, Programm, Uhrzeiten: Alles zu den Sommernächten

Am Donnerstag starten die Augsburger Sommernächte. Das Programm ist vielfältig. Auf 18 Bühnen wird Musik und Kunst geboten. Aber ob das Wetter mitmacht?

Von Ina Kresse

Für viele Augsburger sind sie ein Höhepunkt des Jahres: Am Donnerstag beginnen die Augsburger Sommernächte 2018. Bis Samstag verwandelt sich die Innenstadt in eine bunte Festzone mit zahlreichen Ständen, Sitzgelegenheiten und insgesamt 18 Bühnen mit viel Programm. Die Wetteraussichten sind nicht sommerlich berauschend, aber ordentlich. Besucher der Sommernächte sollten in den drei Tagen unbedingt eine Jacke dabei haben, rät Wetterexperte Klaus Hager.

Überblick über das Programm am Donnerstag

Ulrichsplatz (MAN-Bühne), 20.15 Uhr: Eröffnungsrede, 20.30 Uhr: Classic for Free (Eröffnungskonzert der Augsburger Philharmoniker) mit Sally du Randt, 22 Uhr: Jesse Funk (Ibiza House).

3M-Bühne (Bob’s meets Drei Mohren), 18 Uhr: Phil, 19 Uhr: Paincake, 20.30 Uhr: Lifeline, 22 Uhr: Various Showacts, 3M-Gartenterasse (MT Aerospace Headphone-Disco), 22 Uhr: MT Aerospace Headphone-Party.

Damenhof (Golden Glimmer Bar) 17 Uhr: Durchatmen im Damenhof (Funk, Soul, Disko und House)

Fuggerplatz (Jazzclub-Bühne) 17.30 Uhr: Swingin’ Hot Club (Swing, Gypsy, Jazz, Musette Walz, Tango, Bossa Nova, osteuropäische Traditionals), 21 Uhr: Swing Tanzen Verboten (amerikanischer und deutscher Swing, Pop, Hot Jazz).

Kö-Park (Hallo Werner & City Club-Bühne) 17.45 Uhr: Ein Quantum Horst, 19 Uhr: Stanzi Joy, 20.15 Uhr: The Governors, 21.15 Uhr: Easy P. & Danny B., 22 Uhr: Corssen, 23 Uhr: Tightill & Doubtboy.

Martin-Luther-Platz (Kantine-Bühne), 17 Uhr: Elektronische Sommernacht (Elektro-Beats), Maxstraße (Unplugged Classics, Neue Szene), 18 Uhr: Scheineilig (schwäbische Volksmusik und Kultsongs), 20 Uhr: Mississippi Isabel (Pop-Folk), 22 Uhr: Domenico Salerno (italienische Klassiker).

Maxstraße (Unplugged Street Art, Neue Szene) 18 Uhr: Hansimilian (Country, Rock, Pop, Folk), 20 Uhr: Hautnah (Pop, Rock, Party-Songs), 22 Uhr: Maybellene & Friends (Country, Bluegrass).

Maxstraße (Unplugged World, Neue Szene) 18 Uhr: Muntermonika (neue bayerische Volksmusik), 20 Uhr: Helga Brenninger & Band (bayerische Liedermacherin), 22 Uhr: Travel Sings (Entertainer mit Gitarre).

Merkurbrunnen (Trautz & Salmen-Bühne) 17 Uhr: Kinderschminken, 18 Uhr: Kindertanzen, 19 Uhr: Hip-Hop-Show, 19.30 Uhr: Discofox, Schlager, 20.30 Uhr: Standard und Latein - Tanzen und Show, 21.30 Uhr: Westcoast Swing. 22.30 Uhr: Salsa-Party, 23.30 Uhr: Disco-Runde - Tanzen für alle

Moritzplatz (Bungalow-Bühne) 17 Uhr: Mar (Facil Forte), Basti Lorenz (Washhouse) & Friends (Techno/House).

Herkulesbrunnen (Augsburger Allgemeine) Rund um den Brunnen präsentiert die Augsburger Allgemeine den Herkulesstrand mit Sand, Liegestühlen und Musik zum Entspannen.

Rathausplatz (Radio Fantasy-Bühne) 16 Uhr: Fantasy Lounge, 18 Uhr: DJ Alex Woldrich.

Schaezlergarten (Klassik Radio-Lounge) 19 Uhr: Senta Kraemer & Takeo Sato, 21.30 Uhr: Raphael Marionneau (French Chillout).

Stadtmarkt (Bauernmarkt-Bühne) 18 Uhr: Tom Lorenz Band (Charts, Oldies, Partyhits), Stadtmarkt (Marktbrunnenplatz-Bühne) 18 Uhr: Robert Siess (Schlager).

Ulrichshof& Ulrichskirche 18 Uhr: Abendmesse in der Basilika, 20 Uhr: Kolping Blasorchester, 22 Uhr: Kathedrale Orgelmusik in der Basilika, 23 Uhr: Geistlicher Tagesabschluss mit Gebeten und Musik.

Veranstaltungszeiten: Auf den Bühnen wird täglich von 17 bis 24 Uhr Musik gespielt. Essen und Getränke gibt es bis 1 Uhr. In vielen Kneipen und Clubs in der Innenstadt wird nach Mitternacht weitergefeiert.

Wetterprognose und weitere Infos

Wetterprognose Donnerstag ist ein Tag der Unbeständigkeit, sagt Wetterexperte Klaus Hager. Zwar startet der Tag mit sommerlichen Temperaturen um die 25 Grad, aber ab dem späteren Nachmittag beziehungsweise frühen Abend sei eine schwache Front zu erwarten. „Sie wird nicht viel Regen mit sich bringen, aber eine markante Abkühlung“, meint Hager. Freitag und Samstag werde es dann unter 20 Grad bleiben. Regen sei aber nicht mehr zu erwarten. „Wir haben kein Biergartenwetter.“ Heinz Stinglwagner, Projektleiter der Sommernächte, ist mit der Prognose zufrieden. „Wenn es nicht so heiß wird, ist die Gefahr schwerer Gewitter geringer.“ Er erinnert sich noch gut an einen Abend der letztjährigen Sommernächte, an dem plötzlich ein Wolkenbruch niederging. „Aber als der Regen dann aufhörte, kamen die Menschen wieder auf die Straßen und es wurde weiter gefeiert.“

Taschenkontrollen: Das Sicherheitspersonal kontrolliert an den Zugängen und in der Festzone Taschen. Aus Sicherheitsgründen sind in der Festzone keine großen Rucksäcke und Taschen gestattet. Erlaubt sind jedoch Handtaschen, Turnbeutel und Jutetaschen.

Flaschen: Innerhalb der Festzone sind Flaschen verboten. An den Eingängen der Festzone können Besucher Flaschen in Tonnen entsorgen.

Heimkommen: Straßenbahnen und Busse fahren bis 24 Uhr ab dem Königsplatz. Ab 1 Uhr sind Nachtbusse in die verschiedensten Richtungen, sogar bis nach Schwabmünchen, Dinkelscherben oder Kissing unterwegs. Der Fahrplan ist online auf www.augsburg-city.de/sommernaechte abrufbar. Taxistände gibt es unter anderem in der Karlstraße, vor der City-Galerie, am Predigerberg, in der Fuggerstraße und in der Theaterstraße/Ecke Kasernstraße.

Fahrräder: Sie sind in der Festzone nicht erlaubt. Außerhalb sind Fahrradparkplätze, unter anderem am Königsplatz, Elias-Holl-Platz, Ecke Annastraße/Ludwigstraße sowie Fuggerstraße eingerichtet. Anwohner, die mit dem Rad unterwegs sind, müssen sich als Anwohner ausweisen können und ihren Drahtesel durch die Festzone schieben.

