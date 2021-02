vor 47 Min.

Wie Autofahrer die Stadtbachstraßen-Staufalle umfahren können

Wegen einer Baustelle in der Stadtbachstraße bei der MAN staut sich zeitweise der Verkehr, auch Linienbusse sind betroffen.

Plus Der Verkehr steht wegen einer Baustelle bei der MAN in Augsburg zu Stoßzeiten bis weit auf die Ostseite des Lechs. Am besten ist es, möglichst großräumig auszuweichen.

Von Stefan Krog

Die Anfang der Woche wieder aufgenommenen Bauarbeiten in der Stadtbachstraße bei der MAN sorgen zu Stoßzeiten für teils massive Staus. Autofahrer berichten von Rückstaus bis weit auf die Hans-Böckler-Straße auf der Ostseite des Lechs. Davon sind auch Busse der Linie 44 betroffen. Stadteinwärts gibt es in der Stadtbachstraße wie berichtet nur noch eine Spur, stadtauswärts ist die Straße komplett gesperrt.

Der Verkehr wird über Brückenstraße, Berliner Allee und Neuburger Straße umgeleitet. Die Brückenstraße wurde zur Einbahnstraße erklärt - nur für die Feuerwehr ist dort stadteinwärts eine Spur freigehalten, damit ausrückende Fahrzeuge aus der Hauptfeuerwache den Stadtbachstraßen-Stau umfahren können.

Wie Autofahrer der Baustellen ausweichen können

Erfahrungsgemäß sind die Staus in den ersten Tagen nach der Einrichtung einer neuen Baustelle besonders ausgeprägt, bis sich Autofahrer daran gewöhnt haben und sich neue Wege gesucht haben. Mögliche Ausweichrouten aus dem Augsburger Nordosten sind die Autobahn für ein Fahrziel im Westen oder die Neuburger Straße und die Schillstraße für das Ziel Innenstadt. Ein Abfahren an der Berliner Allee zur Umgehung des Staus klappt nicht, weil die Berliner Allee bis zur Brückenstraße für Autos nur stadtauswärts freigegeben ist.

Bis zum Jahresende saniert die Stadt die Kanalbrücke in der Stadtbachstraße. Das Bauwerk ist praktisch nicht wahrnehmbar, weil die Fabrikgelände von UPM und MAN direkt an die Straße grenzen. In diesem Zuge wird die Fahrbahn erneuert. Künftig soll es hier auch mehr Platz für Radler geben. Die Arbeiten starteten bereits im vergangenen Jahr und wurden im Winter unterbrochen.

