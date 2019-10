vor 24 Min.

Wie Hund „Keule“ zum Helden eines Buches wurde

Benjamin Vogt von der Cityfarm begegnet auf den Kapverden einem abgemagerten Streuner. In der Tierstation wäre er vermutlich gestorben, doch über Umwege kommt er nach Deutschland.

Von Diana Zapf-Deniz

Man fährt in den Urlaub und bringt von dort gerne Mitbringsel mit. Zudem nimmt man sich oft vor, dass man wiederkommt – und kommt dann doch nicht an den gleichen Ort zurück. Bei Benjamin Vogt von der Cityfarm Augsburg war das anders. Als seine Frau Ildikó Reményi-Vogt und er von seinen Eltern einen Urlaub auf Sal, einer der Kapverdischen Inseln vor der westafrikanischen Küste, geschenkt bekamen, konnte er das, was er Ostern 2018 mitnehmen wollte, nicht gleich mitnehmen. Doch von Anfang an …

Vogts Frau wollte einen Tag vor der Abreise noch der Tierstation Ospa Cabo Verde Cats and Dogs einen Besuch abstatten. Diese Station hat sich der Rettung und der medizinischen Versorgung von Straßentieren verschrieben. Dass ihr Mann sich dabei in ein Häufchen Elend aus Haut und Knochen mit großen Kulleraugen und kaltem Schnäuzchen verlieben würde, hätte Reményi-Vogt im Leben nie gedacht, da ihr Mann sich eher weniger aus Vierbeinern mache.

„Es dauerte lange neun Monate, bis ich diesen hinreißenden Überlebenskünstler nach Deutschland holen konnte“, erzählt der Cityfarmer. In seinem soeben erschienenen Buch „Der Sandling“ berichtet er von dem großen Abenteuer der Heimreise mit seinem „Hundegeist“ Keule. Im Tierheim hieß der kleine Rüde noch „Koyla“, was übersetzt so viel heißt wie Beule. Der Ärmste war dürr, voller Beulen, hatte zahlreiche Knochenbrüche, unzählige Narben sowie die Räude, eine Hautkrankheit, verursacht durch Krätzmilben, die das Fell ausfallen lässt.

Die Adoption war schwieriger als gedacht

Rundum war Keule einfach der Schwächste der Schwachen. „Man staunte im Tierheim nicht schlecht, als Koyla auf mich zuging und nicht mehr von mir wegwollte, da er normalerweise Männer mied“, erzählt Vogt. Trotz der Warnungen seiner Frau, wie schwer es sei, einen Hund aus dem Ausland zu adoptieren, ließ Vogt der Gedanke nicht mehr los, sein Hündchen zu retten. Doch das war schwieriger als gedacht.

Da Keule drei Mal durch die Antikörper-Tollwut-Prüfung fiel, konnte Vogt ihn nicht wie geplant im Juli 2018 zu sich holen. Es dauerte bis Ende Januar 2019. Eine sehr lange Zeit, in der sich Vogt sorgte, ob Keule durchhält. Vogt überwies Geld für Essen, Tierarztkosten, Medikamente und Impfungen und informierte sich über dortige Touristen, die Ospa besuchten, ob es Keule auch wirklich gut ging. Ein Zwischenflug kam für ihn finanziell und aus Umweltgründen nicht in Frage.

Im Buch werden die Lebensumstände der Menschen, die seit Jahren keinen Regen gesehen haben, aber auch die Wüste und die Besonderheiten der Einwohner beschrieben – und natürlich viele Erfahrungen im Umgang mit besonderen Hunden.

„Wenn es den Menschen nicht gut geht, geht es den Tieren auch nicht gut“, erklärt der Autor, der nicht nur Schriftsteller, sondern auch Hauptschullehrer ist. Straßenhunde und -katzen werden gejagt, verprügelt oder vergiftet. Sie ernähren sich hauptsächlich von mit Sand, Kippen und Ketchup verklebten Pommesresten und schleppen leere Konservendosen ebenso an wie halb volle Bierflaschen. Deshalb nennt man die Hunde dort auf Portugiesisch „Cao virando latas“, zu Deutsch auch „Hund, der alle Dosen umdreht“.

Sorge um den Herzenshund

Am Flughafen sorgte sich Vogt noch einmal richtig um seinen Herzenshund. Denn es sei bekannt, dass das Flugpersonal nicht gut mit Tieren in Transportboxen umgehe, da diese ja nur Fracht seien. Mit einem Trinkgeld für Gefälligkeiten und einem lautstarken, doch recht mutigen Auftritt bei den Beamten verschaffte sich Vogt Respekt beim Personal und forderte, dass man die Tiere wie Lebewesen behandeln solle. „Die Aktion hätte auch schiefgehen und ich in einem kapverdischen Knast landen können“, schreibt er. Doch es ging alles gut. Bei etwa 30 Grad Celsius flogen sie auf Sal ab und kamen am mit minus 15 Grad bis dahin kältesten Tag des Jahres 2019 in München an.

Das Wetter war nicht die einzige Umstellung für den einstigen Straßenhund. Es war viel Geduld, Liebe und Erziehung notwendig, bis Keule gesellschaftsfähig wurde und sich dem Leben hier als europäischer Haus- und Hofhund anpasste. Doch mit seinem Herrchen an seiner Seite und Fluffgepuff, dem wollknäueligen schwarz gelockten Hund seiner Frau, gelang das erstaunlich schnell, wie Vogt bestätigt. Fluffgepuff und Keule sind heute dicke Freunde, ebenso das Schäfchen Ori.

Keule hat in Deutschland eine Familie und eine richtige Heimat gefunden. Selbst mit Kater Mio versteht sich der Hund prächtig. Außerdem hat Keule auf der Cityfarm einige Jobs zugeteilt bekommen, wie etwa Laut geben, wenn jemand kommt, bei den Schafen mitarbeiten und diese eintreiben, Freundschaften auch mit den anderen Farmtieren wie Kaninchen, Hühnern, Enten und Ziegen zu pflegen. Keule begleitet Vogt mit in die Schulen zur Natur und Umwelt AG und ist mit den Kindern überaus freudig, sagt sein Herrchen. Wenn nun Lesungen mit dem neu erschienen Buch anstehen, wird Keule natürlich dabei sein.

„Der Sandling“ ist Benjamin Vogts fünftes Buch, die Erlöse kommen der Cityfarm zugute. „Der Sandling“ – Ein hündischer Reisebericht von Benjamin Vogt, ISBN 9783749498796, 9,99 Euro, BoD Books on Demand Verlag

Themen folgen