Wie diese Künstler Augsburg geprägt haben

Mit dem Pop-Preis „Roy“ wird das Engagement von Musikern, Club-Betreibern und Programmmachern gewürdigt. Girisha Fernando bekommt ihn für sein Lebenswerk, andere für ein Projekt, das es gar nicht mehr gibt

Von Miriam Zissler

Musik ist das Leben von Girisha Fernando. Mit einer kaum vergleichbaren Obsession und Zielstrebigkeit verfolgt er seine musikalischen Projekte und Programme. Das sagten seine Wegbegleiter Michael Hegele und Band-Kollegin Lucy Pereira in ihrer Laudatio bei der Verleihung des Augsburger Pop-Preises „Roy“.

Der Augsburger Girisha Fernando, der in Bands wie „On the Offshore“, „Misuk“ oder „Je susi Julie“ spielt, der unter anderem seit Jahren die Lange Brechtnacht und das Festival der Kulturen kuratiert, wurde dort in der Kategorie „Lebenswerk“ ausgezeichnet. Ohne den Netzwerker, der unter anderem die Künstler Patti Smith und Element of Crime nach Augsburg geholt hat, wäre das kulturelle Leben in Augsburg ein anderes, hieß es.

Band John Garner gewinnt einen Roy

Einmal mehr verdeutlichte die Verleihung des Pop-Preises Roy, wie viel diese Stadt durch den engagierten Einsatz und das kulturelle Schaffen Augsburger Künstler und Gruppen profitiert. Etwa durch die Band John Garner, die im vergangenen Jahr neben 130 Auftritten im In- und Ausland eine CD veröffentlichte und auch noch an der ProSieben-Show „My Hit. Your Song“ teilnahm – und gewann. So viel Einsatz wurde mit dem Roy in der Kategorie „Künstler des Jahres“ belohnt. Laudatorin Bianca Wagner verbindet mit der Folk-Pop-Band „Liebe auf den ersten Ton“. Sie sei eine sympathische Band zum Anfassen.

Tatjana Dogan und Roland Schüller wurden im Nachhinein für ihren Club geehrt. Das Kreuzweise, das in der Konrad-Adenauer-Allee beheimatet war, ist mittlerweile zwar Geschichte, war aber für Laudator Bernhard Klassen von der Augsburger Club- und Kulturkommission die „beste Bar“. Ein Melting Pot – ein Ort an dem das Leben spielt, mal wild, mal chillig, mal prollig, mal geistreich, sagte er. Trotzdem haben Dogan und Schüller vor wenigen Wochen ihr Kreuzweise geschlossen. Wie es nun weitergeht, ist offen.

Ala Cya _ eine großartige Stimme

Für sein unabhängiges Webradio „stayfm“ erhielt Jürgen Branz samt Team den Roy als „Programm-Macher des Jahres“. Durch sein Angebot werde das Medium Radio neu gedacht und entdeckt, würdigten Vivian Ramsberger und Alexander Ratschinskij vom Verein Stadtraum. Walter Sianos, Chef der Neuen Szene, überreichte den Preis für den „Newcomer“ des Jahres und attestierte der Gewinnerin Ala Cya eine „großartige Stimme“. Die Augsburgerin freute sich sehr über die Auszeichnung. „Damit habe ich ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ich habe immer Musik gemacht. Bislang war es wie eine Schatzsuche. Jetzt habe ich Musik gemacht und ihr habt sie gehört.“

Der Roy wurde erstmals auf der Brechtbühne im Ofenhaus auf dem Gaswerkareal verliehen. Popkulturbeauftragte Barbara Friedrichs führte gewohnt charmant durch das Programm und konnte auch Oberbürgermeister Kurt Gribl begrüßen. „Das Jugendfestival Modular ist hier angekommen und wird hier beheimatet sein“, sagte er. Seit zehn Jahren gebe es das Festival in Augsburg. Gribl ließ die vergangenen Jahr Revue passieren und sagte: „So lange hat es kein anderes jugendkulturelles Festival in Augsburg gegeben. Kein anderes hat sich so stark entwickelt.“

Die Augsburger Musiker Lienne, Miss Grace und Hathi (Jan Kiesewetter, Tilman Herpichböhm und Tom Jahn) führten musikalisch durch das Programm. Lucy Pereira stimmte das Lied „Imagine“ von den Beatles an. Denn freilich werde gerade bei Preisverleihungen vor allem in den Vergangenheit geblickt. Doch „Imagine“, fragte sie Girisha Fernando und gleichzeitig alle anderen Kulturschaffenden in der Brechtbühne, sie sollten sich vorstellen, was „wir noch alles vor uns haben“.

