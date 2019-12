Wie man mit gutem Gewissen Lebensmittel einkauft

Hofläden bedienen einen Trend. Umweltverträglich und nachhaltig sollen die Produkte sein. Nicht immer braucht es ein "Bio-Siegel"

Wenn es um Umweltschutz und Nachhaltigkeit geht, liegen Hofläden voll im Trend. Wer hier kauft, kann sicher sein, dass die Produkte nicht zuvor hunderte Kilometer mit dem Lastwagen durchs Land gefahren wurden und dass er mit seinem Einkauf die heimische Wirtschaft stärkt. Immer mehr Menschen legen Wert darauf zu erfahren, woher die Produkte in ihrem Einkaufskorb stammen und wie sie produziert wurden.

Gerade das Tierwohl liegt vielen Verbrauchern am Herzen. Beim Hofladen kann der Produzent sogar den Namen des Schweins nennen, dessen Schnitzel man gerade kauft – und ein Blick in den Stall offenbart die Haltungsmethoden besser als jedes Gütesiegel. Da tut es auch keinen Abbruch, dass die meisten Bauern auf „Bio“ verzichten und ihre Produkte konventionell erzeugen. Das „Bio-Siegel“ beruhigt zwar das Gewissen – doch die meisten kleinen Betriebe in der Region verzichten ebenfalls auf aggressive Spritzmittel, Antibiotika und andere unappetitliche Zusätze. Im Zweifelsfall lohnt es sich zu fragen – was im Hofladen ja kein Problem ist.

