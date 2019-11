10:55 Uhr

Wo es an der Uni Augsburg kostenloses Essen gibt

Im „Freiraum“, den Studierende selbst verwalten, steht ein sogenannter Fair-Teiler. Er ist Tauschbörse für kostenlose Lebensmittel. Wie das funktioniert.

Von Miriam Scheibe

Um die Mittagszeit ist im D-Gebäude der Universität Augsburg viel los. In der Alten Cafeteria stehen Studenten Schlange für Kaffee, belegte Brötchen oder Pasta, auch in den Gängen herrscht reges Treiben. Ruhiger geht es in einem kleinen Raum gegenüber der Alten Cafeteria zu. Aber wer sich an der Uni auskennt, weiß, dass es dort Essen zum Nulltarif gibt.

Zwischen bunten Plakaten und Bücherregalen sitzen hier einige Studenten auf Sofas, trinken Tee, lesen oder unterhalten sich. Für Verpflegung ist gesorgt: In einem Kühlschrank gleich hinter der Eingangstüre liegen eine Packung Milchbrötchen, einige Joghurts und eine Packung Ramen-Nudeln, im Regal daneben finden sich Walnüsse und Cracker. Jeder, der möchte, darf sich bedienen – oder auch noch genießbare, aber nicht mehr benötigte Lebensmittel vorbeibringen. Denn bei dem Kühlschrank handelt es sich um einen sogenannten Fair-Teiler. Sechs davon gibt es in Augsburg. Dahinter steckt die Organisation Foodsharing, die der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenwirken möchte. Seit gut vier Jahren gibt es die 2012 gegründete Initiative auch in Augsburg. Der Fair-Teiler an der Universität gehörte zu den ersten der Stadt, erinnert sich Elke Thiergärtner. Sie ist eine der vier ehrenamtlichen Botschafterinnen und Botschafter von Foodsharing Augsburg.

Studenten kauften einen Kühlschrank

Bereitgestellt wurde der Fair-Teiler auf dem Campus allerdings nicht von Foodsharing, sondern von einer Gruppe Studenten der Universität Augsburg. Sie kauften einen gebrauchten Kühlschrank und platzierten ihn in besagtem Raum. Unter ihnen war Karl Geller, der das Zimmer im wahrsten Sinne des Wortes entdeckte. Als er Anfang 2015 die Universität durchstreifte, erspähte er hinter verschmutzten Fenstern einen offenbar vergessenen Raum voller Bücher. Ein echter Glückstreffer, wie sich herausstellte, denn das Zimmer gehörte zu den Räumlichkeiten, die der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) nutzen darf, in dessen Vorstand Geller damals saß. Die Umgestaltung war somit unkompliziert.

Einen „kleinen Zwischenraum im Unialltag“ soll dieser Raum schaffen, wie es im Konzept des eigens gegründeten Freiraumreferates heißt. Ob man den Ort nun Freiraum oder Zwischenraum nennt, darüber herrscht nach wie vor Uneinigkeit innerhalb des Referats. Fest steht, dass es ein Raum „ohne vorgegebene Funktion“ ist und auch bleiben soll.

Eine Idee, die beim AStA Anklang fand und dementsprechend unterstützt wurde. Auch den Anschaffungspreis des Kühlschranks übernahm die Studentenvertretung. Nachdem die Studierenden den Kühlschrank bei Foodsharing angemeldet hatten, gaben sie dem Projekt etwas Anlaufhilfe. „Gerade am Anfang haben wir selbst viel Essen in den Kühlschrank gelegt, damit es ins Rollen kommt“, sagt Geller.

Putzaktion über Facebook organisiert

Mittlerweile sei das Ganze ein Selbstläufer geworden. Häufig würden etwa Backwaren vorbeigebracht. Nach einer offiziellen Veranstaltung an der Universität landeten einmal sogar ganze Tabletts voller Kanapees, Käsespießchen und anderen Häppchen im Freiraum.

Bei den Studierenden kommt das an. „Gehen wir in die Mensa?“ – „Nein, lass mich erst in den Fair-Teiler schauen.“ Wortwechsel wie diese habe sie schon häufig im Vorbeigehen aufgeschnappt, sagt Susana Gocke. Zusammen mit Neele Kemper ist sie Verantwortliche des Freiraumreferats im AStA. Die beiden Studentinnen sind Ansprechpartnerinnen bei allem, was den Freiraum betrifft. Kürzlich habe sie über Facebook eine gemeinsame Putzaktion angeleiert, erzählt Gocke. Jeder Besucher sollte sich aber mitverantwortlich für die Sauberkeit des Raumes fühlen. Vieles werde im Freiraum ohne Absprache erledigt. Von der Kaffeemaschine zum Beispiel wisse niemand, wie sie eigentlich dort gelandet ist. Genutzt werden darf sie von jedem, Instandhaltung und das Nachkaufen von Kaffeepulver hätten bis jetzt gut funktioniert.

Dieses Prinzip der Eigenverantwortung passe gut zu Foodsharing, sagt Botschafter Christopher Papp. Dass Freiwillige mithelfen, laufe im Freiraum im Großen und Ganzen gut. Der Kühlschrank dort ist trotz – oder vielleicht gerade wegen – der vielen Nutzer meist in einem sauberen Zustand. Um sich am Fair-Teiler im Zwischenraum bedienen zu können, muss man übrigens weder Student noch bei Foodsharing angemeldet sein. Wie der Freiraum auch, ist der Fair-Teiler frei zugänglich. Wirklich jeder sei eingeladen, Lebensmittel hinzubringen oder abzuholen, sagt Papp.

