vor 18 Min.

Wohnung nur an Deutsche? Gericht verurteilt Augsburger Vermieter

Rechtsanwalt Ugur Kör vertritt Hamado Dipama aus München, geboren in Burkina Faso, der sich auf eine Zeitungsanzeige in Augsburg eine Wohnung mieten wollte.

Ein Augsburger Vermieter schrieb in einer Annonce, er vermiete seine Wohnung "an Deutsche". Ein Interessent klagte wegen Diskriminierung. Nun ist das Urteil gefallen.

Im Prozess um den Augsburger Vermieter, der eine Wohnung nur an Deutsche vermieten wollte, hat das Augsburger Amtsgericht ein Urteil gefällt. Der Mann muss dem Kläger eine Entschädigung von 1000 Euro zahlen. Zudem muss er es unterlassen, derartige Anzeigen künftig zu schalten.

In einem Inserat hatte der 81 Jahre alte Mann angegeben, dass er seine Immobilie "an Deutsche" vermieten wolle. Auch am Telefon hatte er einen aus Burkina Faso stammenden Interessenten abgeblockt, als er erfahren habe, dass der Mann kein Deutscher sei. Der Interessent wehrte sich - und forderte 1000 Euro Entschädigung. Auch ging es ihm darum, dass der Vermieter nicht noch einmal solche Formulierungen in Anzeigen verwendet.

Augsburger Vermieter will Wohnung nur "an Deutsche" vermieten - Interessent wehrt sich dagegen

Schon seit Oktober beschäftigte der Fall das Augsburger Amtsgericht. Im Prozess ging es teils skurril zu. Am ersten Prozesstag hatte der Vermieter den Interessenten einmal mit "Herr Obama" angesprochen, auch erklärte er sein Handeln damit, dass er keine „dschihadistischen Kämpfer aus Obervolta“ als Mieter in seiner Wohnung haben wolle. Burkina Faso, das Herkunftsland des Interessenten, wurde früher Obervolta genannt.

Der Vermieter begründete seine Formulierung in der Annonce mit schlechten Erfahrungen, die er in der Vergangenheit mit einem kriminellen Mieter aus der Türkei gemacht habe. Dabei wirkte es im Prozess teils, als könne der Vermieter nicht so recht verstehen, worum es eigentlich geht.

Diskutiert wurde auch die Frage, ob der Mann aus Burkina Faso überhaupt echtes Interesse an der Augsburger Wohnung gehabt hat. Der Vermieter ist der Auffassung, dass dies in einem Telefongespräch nicht zum Ausdruck gekommen sei. Eine gütliche Einigung zwischen den Parteien war gescheitert.

Studie: Diskriminierung am Wohnungsmarkt ist in Deutschland kein Einzelfall

Hintergrund des Verfahrens ist das „Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“, das 2006 in Kraft getreten ist und verhindern soll, dass Menschen etwa aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechtes oder ihrer sexuellen Identität diskriminiert werden. Einige Mieter haben in Bezug auf dieses Gesetz bereits rechtskräftige Urteile erstritten. So lässt sich im Internet zum Beispiel eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes Düsseldorf finden, in der es heißt, wer die Vermietung einer Wohnung an Mietinteressenten wegen deren türkischer Herkunft ablehne, verstoße „objektiv gegen das Benachteiligungsverbot“. In dem Fall gab es 2500 Euro Entschädigung.

Nach Einschätzung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes haben schon viele Migranten Ausgrenzung bei der Wohnungssuche erlebt. Vor vier Jahren hatte die Bundeseinrichtung eine Studie zu dem Thema veröffentlicht. "Rassistische Diskriminierung am Wohnungsmarkt findet auch unter den besten Voraussetzungen statt", lautete das Fazit. Selbst finanziell gut aufstellte Bewerber ohne deutschen Pass würden benachteiligt. Auch Religion spiele eine große Rolle, muslimische und jüdische Bewerber hätten es deutlich schwerer als Christen. "Mit Kopftuch keine Wohnung", hieß es dazu in der Untersuchung. (AZ/dpa)

Themen folgen