vor 36 Min.

Zeitungsausträgerin verhindert größeren Brand in Mehrfamilienhaus

Eine aufmerksame Zeitungsausträgerin hat in der Nacht auf Dienstag einen größeren Brand in der Stettiner Straße in Lechhausen verhindert. Gegen ein Uhr bemerkte sie das Feuer und alarmierte die Polizei. Diese stellte im Keller des Mehrfamilienhauses eine massive Rauchentwicklung fest. Nach Angaben der Polizei war eine Evakuierung jedoch nicht notwendig.

Die Feuerwehr konnte den Brandherd schnell löschen. Durch das Feuer wurden Isolierungen, Elektroleitungen und der Deckenputz beschädigt. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (AZ)

