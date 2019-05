10:00 Uhr

Zettelwirtschaft: Die Geschichten hinter den Uni-Aushängen

An den Stellwänden und Säulen vor den Hörsälen im Hauptgebäude herrscht eine Zettelwirtschaft. Was verbirgt sich hinter einzelnen Aushängen?

Möbel und Bücher zu verkaufen, Nachmieter gesucht: Auf Flyern wird an der Universität viel beworben. Was passiert eigentlich, wenn man unter den Nummern anruft?

Von Ina Marks

Eigentlich hat Renate Kopp mit der Universität gar nichts zu tun. Und doch kann man derzeit im Hauptgebäude vor den Hörsälen einen Blick auf ihre Möbel werfen. Auf einem Plakat preist die 55-Jährige dort ihre Regale und einen Bauernschrank an. Es ist einer unter vielen Zetteln und Plakaten, die an den Wänden und Säulen hängen. Hinter einigen stecken kleine Geschichten aus dem Alltag. Wie die von Frau Kopp oder von Christina Maier.

Maier ist BWL-Studentin und im vierten Semester. Niemand will bislang ihre Nummer haben. Zumindest am schwarzen Brett. Die vielen kleinen Zettel, auf der ihre Handynummer steht, sind zwar abreißbereit, aber noch hat sich niemand daran bedient. Ihr Telefon bleibt still. Dabei sucht die 20-Jährige eine Mitbewohnerin für ihre Mädels-Wohngemeinschaft in Haunstetten. Ein wenig wundert sie sich schon, dass noch niemand auf ihren Uni-Aushang reagiert hat.

Aushang an Uni Augsburg: Mädchen-WG sucht Nachmieterin

Schließlich werde doch immer nach Zimmern gesucht. „Ich denke, dass Haunstetten bei Studenten nicht so begehrt ist wie die Innenstadt“, ist ihre Erklärung. „Ich selbst finde die Lage gut, weil ich nahe an der Uni wohne.“ Auf einem anderen Wege hingegen war sie mit einer Anzeige erfolgreich. Über die Internet-Plattform „WG-Gesucht.de“ hat Maier eine Mitbewohnerin für ein weiteres Zimmer gefunden. „Offenbar funktioniert das besser als Zettel.“ An die Methode „Aushang“ an der Uni scheinen offenbar noch viele zu glauben.

Auch Werbung und Jobangebote von Unternehmen sind dort zu finden. Darf hier jeder seine Angebote und Gesuche aufhängen? „Es gibt einige Pinnwände, die eigens für Wohnungsgesuche und vergleichbare Anliegen gedacht sind“, berichtet Uni-Sprecher Klaus Prem. Für Plakate kommerzieller Werbemedien sei der Platz nicht vorgesehen. „Säulen und Wände sind - allein schon aus Gründen des Brandschutzes - nicht für Aushänge gedacht.“ Allerdings hält sich nicht jeder daran. Darum haben die Kollegen aus der Gebäudeverwaltung die Säulen und Wände im Blick. Bei regelmäßigen Kontrollrunden befreien sie diese, wenn nötig, vom Papier. Wie auch die Pinnwände. Diese drohten hin und wieder unter der Last mehrerer übereinander gepinnter Zettelschichten zusammenzubrechen, so Prem. Renate Kopps Aushang steckt dort schon seit drei Wochen fest - und immer noch sitzt sie daheim auf ihren Möbeln.

„Can I needle you?“

Die Kopps ziehen bald um und verkleinern sich. Daher müssen Regale und Schrank weg. „Wenn sich darüber niemand meldet, geben wir die Sachen ins Sozialkaufhaus. Die letzte Lösung wäre der Sperrmüll.“ Auch bei dem Angebot eines Studenten der Wirtschaftswissenschaften wird nicht angebissen. Seit einem Monat versucht der 27-Jährige über das schwarze Brett zwei Jura-Lehrbücher zu verscherbeln. Mit Jura hatte er zunächst begonnen, den Studiengang dann gewechselt. Jura sei ihm zu langweilig gewesen. Vielleicht bekommt er genau deshalb die Bücher nicht los - wer weiß. Aufregender klingt da schon das Angebot auf einem weiteren Flyer:

„Can I needle you?“, steht dort geschrieben mit dem Zusatz „Small Tattoo für 5 Euro“. Mehrmalige Anrufe unter dieser Nummer blieben allerdings ergebnislos. Es ging niemand hin. So wird das nichts mit der Zettelwirtschaft.

