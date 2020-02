07:18 Uhr

Züge stehen still, Schulausfall, Zoo geschlossen: "Sabine" trifft Augsburg

Die Feuerwehren müssen am Montagmorgen zu vielen Einsätzen ausrücken - auch wegen umgestürzter Bäume, wie hier in der Wolframstraße.

Das Orkantief "Sabine" hat am Montag auch Augsburg getroffen. Die Auswirkungen spüren vor allem Schüler und Pendler. Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz.

Am Montagmorgen herrscht Stillstand am Hauptbahnhof in Augsburg. Auf der großen Anzeigetafel in der Eingangshalle sind die Auswirkungen von Sturmtief "Sabine" nachzulesen: " Unwetter: Fernverkehr wird bundesweit eingestellt." Auch die Regionalzüge fallen aus. Ein Mitarbeiter der DB Sicherheit weist darauf hin, dass der Zugverkehr mindestens bis 8 Uhr eingestellt wird. (Die Deutsche Bahn empfiehlt allen Bahnreisenden, die aktuelle Situation über www.bahn.de/reiseauskunft, dem DB-Navigator oder die kostenlose Hotline 08000 99 66 33 vor Fahrtantritt zu prüfen.)

Augsburg: Straßenbahn und Busse der swa fahren trotz "Sabine"

Gegen 7.20 Uhr wird auch der AVV-Regionalbusverkehr eingestellt, voraussichtlich bis 10 Uhr. Straßenbahnen und Busse der Stadtwerke Augsburg fahren, es kann aber zu Verspätungen kommen, wie an den Tafeln zu lesen ist. Wie swa-Sprecher Jürgen Fergg auf Nachfrage sagt, sind die Fahrer mit erhöhter Vorsicht unterwegs. "Es kommt immer wieder zu Weichenstörungen, weil es Müll in die Gleise bläst." Am Oberhauser Bahnhof mussten Plastiktüten entfernt werden, die sich in der Oberleitung verheddert hatten - erst dann lief der Nahverkehr wieder weiter. Über die Swa-App und im Internet ist die Fahrplanauskunft für Straßenbahn und Bus derzeit nicht erreichbar. Laut Fergg gilt der Ausfall bayernweit. Aufgrund der vielen Anfragen seien die Server überlastet.

16 Bilder Bilder: Das richtete Sturm "Sabine" in Augsburg an Bild: Silvio Wyszengrad, Ina Marks, Berufsfeuerwehr Augsburg

Um 6 Uhr morgens stehen rund 100 Menschen in der Eingangshalle des Augsburger Hauptbahnhofes. Darunter Hans-Joachim Wöhr aus Bobingen. Der 62-Jährige will eigentlich zu einem Konzert nach Dresden und hatte nicht mitbekommen, dass alle Züge ausfallen. Nun möchte er wieder nach Hause fahren und versuchen, die Konzertkarten zurückzugeben.

Feuerwehren in Augsburg im Dauereinsatz und Bürgertelefon

In der ganzen Stadt sind die Spuren des Sturms zu sehen: umgekippte Blumenkübel, abgerissene Wahlplakate, umgeknickte Bäume. Bis zum Morgen waren Polizei und Feuerwehr in Schwaben zu rund 70 Einsätzen ausgerückt. Meldungen über größere Schäden oder Verletzte gibt es aber nicht. "Es ist aber ganz viel los", sagt Friedhelm Bechtel, Sprecher der Berufsfeuerwehr.

Auch zur Regierung von Schwaben rückte die Feuerwehr an. Bild: Berufsfeuerwehr Augsburg

Sie und alle Freiwilligen Feuerwehren der Stadt seien seit dem frühen Morgen im Dauereinsatz. "Von der umgewehten Baustelleneinrichtung und Verkehrsschildern bis zu umgeknickten Bäumen." In Oberhausen sei ein Baum auf ein Auto gekracht, in der Dresdner Straße in Pfersee stürzte ein Baum auf ein Haus. Offenbar wurde niemand verletzt. Im Fronhof bei der Regierung von Schwaben fiel ein Baum auf ein Auto. Derzeit sei auch die Wellenburger Allee wegen umgestürzter Bäume und Ästen auf der Fahrbahn gesperrt. Hinzu kommen auch noch weitere Einsätze, die die Feuerwehr zusätzlich am Montag bewältigen muss. Wie etwa ein Kaminbrand in der Augsburger Straße und ein Fehlalarm am Augsburger Hauptbahnhof.

Die Feuerwehr rückte gegen 6.30 Uhr zum Hauptbahnhof an. Eine Staubaufwirbelung hatte bei einem Nebengebäude Feueralarm ausgelöst. Bild: Silvio Wyszengrad

Die Feuerwehr hatte schon am Sonntag angekündigt, die Leitstelle am Montag mit zusätzlichem Personal zu besetzen. Die Stadt hat gemeinsam mit der Feuerwehr ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist unter 0821-324 4444 erreichbar. Es wird darauf hingewiesen, dass die 112 ausschließlich für Notfälle zur Verfügung steht.

Feuerwehr-Sprecher Friedhelm Bechtel spricht eine nachvollziehbare Warnung aus: Wer nicht muss, sollte am Montagmorgen nicht aus dem Haus gehen. Von einem Spaziergang oder einer Joggingrunde durch den Wald rät Bechtel ebenfalls ab.

Sturm "Sabine" in Augsburg: Schule fällt aus, Zoo geschlossen

Sämtliche Schulen im Stadtgebiet bleiben am Montag geschlossen - egal ob staatlich, städtisch oder privat. Für Kinder, die dennoch zum Unterricht erscheinen, weil sie die Nachricht nicht rechtzeitig erhalten haben, wird es laut Auskunft des Schulamts aber eine Betreuung geben.

Auch in den Kindertagesstätten wird für die Betreuung der Buben und Mädchen gesorgt. Ob sie ihren Nachwuchs schicken wollen, entscheiden laut Auskunft einer Stadtsprecherin aber die Eltern selbst. Diese Regelung gilt nach Informationen unserer Redaktion für städtische Kindertagesstätten gleichermaßen wie für die freier Träger.

Prüfungen an Universität Augsburg finden statt

Hochschule und Universität hingegen bleiben geöffnet. Wie die Universität mitteilt, finden Prüfungen grundsätzlich statt. "Sollten Lehrende oder Studierende auf Grund des Sturmtiefs nicht an die Universität kommen können, wird die Universität im Nachgang pragmatische Lösungen finden", so die Hochschulleitung. Für die Studierenden sollen keine Nachteile entstehen. Auf der Homepage der Universität wird über aktuelle Entwicklungen informiert.



Augsburger Stadtmarkt ist geöffnet, aber nicht alle Stände

Der Augsburger Stadtmarkt hat geöffnet, jedoch nicht alle Stände. Manche Beschicker haben sich entschieden, ihre Ware heute lieber nicht anzubieten. In der Obstgasse etwa harren einige Händler tapfer aus.

Dem Sturmtief, das am Montagmorgen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Stundenkilometer Bayern erreicht hat, eilte am Sonntag ein schlimmer Ruf voraus. Den ganzen Tag über hatten Schulämter in Bayern über mögliche Schulausfälle diskutiert. Für Augsburg fiel die Entscheidung schließlich gegen 18 Uhr.

Auch der Zoo hat aufgrund der Wettervorhersagen am Montag geschlossen. Dort besteht vor allem die Gefahr, dass Äste brechen und auf die Wege stürzen. Vom Botanischen Garten gab es bis Redaktionsschluss keine entsprechenden Hinweise, normalerweise gleicht er sich in solchen Fällen aber an die Regelung des Tierparks an.

Sturmtief "Sabine": Dachdeckerfirma stellt sich auf Sonderschichten ein

Luca Crestani, Geschäftsführer der Spedition Roman Mayer Logistik, ließ am Sonntag seine Fahrer vorwarnen. Unter den 400 Fahrzeugen gibt es einige Planenfahrzeuge. Sie seien bei starken Böen gefährdet, da sie instabil werden, wenn der Wind zu stark bläst. Fahrer, die nicht bereits unterwegs waren, sind laut Crestani am Montag gar nicht erst gestartet. Wer schon auf Tour war, war angehalten, auf Parkplätze zu fahren und abzuwarten, bis der Sturm sich gelegt hat. Crestani ist überrascht, wie intensiv bereits am Sonntag vor Sabine gewarnt wurde. „So etwas habe ich bislang noch nie erlebt.“

Max Bader betreibt eine Dachdeckerfirma mit knapp 40 Mitarbeitern. Er stellt sich am Montag auf Sonderschichten ein: „Alle Kollegen sind in Bereitschaft.“ Gefährdet sind laut Bader vor allem die Dächer alter Häuser sowie Gebäude in exponierten Lagen oder besonders hohe Bauwerke. Dort können sich vermehrt Dachplatten lösen. Gesichert werden die Dächer mit Planen und Holzlatten, möglich sei dies auch noch während eines Sturms, so der Fachmann. "

Themen folgen