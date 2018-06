vor 54 Min.

Zum AfD-Parteitag: Musik, Demos und Knutschen als Protest

Wenn am Wochenende die AfD zum Parteitag nach Augsburg kommt, laufen gleichzeitig Protestkundgebungen. Vieles ist schon geplant, manches lässt sich kaum absehen.

Von Jörg Heinzle

Keiner kann es so richtig einschätzen, was da auf die Stadt zukommt am Wochenende. Klar ist: Die AfD will auf dem Messegelände ihren Bundesparteitag abhalten. Rund 600 Delegierte aus ganzDeutschland werden dazu erwartet. Außerdem etwa 500 Gäste und 300 Journalisten. Wie groß die Zahl der Gegendemonstranten sein wird, ist dagegen unklar. Mehrere tausend Gegner und Kritiker der AfD werden es wohl auf jeden Fall sein. Bei der Polizei hält man es sogar für möglich, dass insgesamt eine fünfstellige Zahl von Demonstranten gegen die umstrittene Partei auf die Straße gegen wird. Wir fassen zusammen, welche Aktion bisher geplant sind.

Freitag, 29. Juni: Auftaktkundgebung mit Musik und Reden

Der AfD-Parteitag beginnt zwar erst Samstag. Erste Aktionen gibt es aber schon am Freitagabend. In mehreren Clubs der Stadt treten Musiker auf. Der Abend in den Clubs steht unter dem Motto „Kein Eintritt für Rassisten“. Auch entsprechende Plakate mit diesem Slogan sollen an den Clubs hängen.

Auf dem Rathausplatz gibt es am Freitagabend zwischen 18 und 22 Uhr eine Auftaktkundgebung mit Reden, Musik und Infoständen. Sie wird organisiert von einem Jugendbündnis. Dem Bündnis gehören unter anderem Nachwuchsorganisationen von Gewerkschaften und mehreren Parteien sowie kirchliche und linke Hochschulgruppen an.

Samstag 30. Juni: Demonstrationszüge, Gebete und "Knutschen gegen die AfD"

Es gibt zwei Demonstrationszüge gegen die AfD. Einer startet an der Messe, er wird ebenfalls von dem Jugendbündnis organisiert. Dort gibt es ab 9 Uhr auf dem südlichen Messeparkplatz eine Kundgebung. Dabei wird auch ein DJ elektronische Musik auflegen, zudem sollen alle Demonstranten sollen gemeinsam Beethovens „Ode an die Freude“ singen. Ab 11 Uhr soll dann eine Demonstration in die Innenstadt beginnen. Es wird ein knapp fünf Kilometer langer Fußmarsch über das Rote Tor, Theodor-Heuss-Platz und Königsplatz bis zum Rathaus. Die Veranstalter raten den Teilnehmern, deshalb genug zu Trinken mitzunehmen. Die Wettermodelle sagen aktuell für den Samstag Sonne und bis zu 27 Grad voraus.

Der zweite Demonstrationszug startet am Gewerkschaftshaus am Katzenstadel. Ab zehn Uhr gibt es eine Kundgebung, ab 11 Uhr startet der Zug. Es gibt einen Zwischenstopp am Theater. Vorgesehen ist, dass sich die beiden Demo-Züge dann am Königsplatz vereinen, um von dort gemeinsam noch weiter zum Rathausplatz zu ziehen. Wolfgang Peitsch vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) sagt, er erwarte Gewerkschafter aus ganz Bayern. Die Gruppen reisten zum Teil mit Bussen an. Die AfD wirft dem DGB deshalb in einer Mitteilung im Internet vor, der Gewerkschaftsbund chauffiere „Freizeit-Rambos“ nach Augsburg, die „Lust auf Krawall haben“. Der DGB dagegen betont, er stehe eindeutig für einen friedlichen Protest.

Auch die Kirchen beteiligen sich an den Aktionen rund um den AfD-Parteitag. Am Samstag gibt es um 12 Uhr ein ökumenisches Friedensgebet in der Moritzkirche. Dabei sind der katholische Pfarrer Helmut Haug und die evangelische Stadtdekanin Susanne Kasch. Es dauert etwa eine halbe Stunde.

Vor der Kirche, auf dem Moritzplatz präsentieren sich am Samstag ab 10 Uhr diverse Gruppen und Organisationen, die sich für ein weltoffenes Augsburg engagieren, mit Infoständen. Organisiert wird das vom Integrationsbeirat der Stadt.

Eine große, zentrale Kundgebung soll es ab 13 Uhr auf dem Rathausplatz geben. Sie steht unter dem Motto „Zeig Dich Aux“. Hier ist das Bündnis für Menschenwürde federführend, zusammen mit dem Stadtjugendring. Matthias Lorentzen, einer der Sprecher des Bündnisse, sagt: „Wir wollen ein positives Zeichen setzen, für eine bunte, tolerante und weltoffene Stadt.“ Als Redner sind unter anderem der Bundesvorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert, und die Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) angekündigt. Auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich wird sprechen. Geplant sind Auftritte mehrere Künstler, unter anderem will der deutschlandweit bekannte Deutschpop-Musiker Joris auf dem Rathausplatz singen.

Im Internet rufen unbekannte Initiatoren noch zu einer weiteren Aktion auf. Sie nennt sich „Knutschen gegen die AfD“, Teffpunkt dazu ist am Samstag um 13 Uhr auf dem Martin-Luther-Platz. In dem Aufruf dazu heißt es: „Bring dir jemanden mit, der/die dich gerne knutscht oder finde jemanden dort. Knutsche, umarme, lache, tanze, singe, sei fröhlich.“ Das Ziel sei es „dem Hass mit Liebe begegnen.“

