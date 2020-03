vor 15 Min.

Zwei Corona-Fälle in Augsburg bestätigt

Das Coronavirus wirbelt auch in Augsburg den Alltag vieler Menschen durcheinander. Jetzt gibt es in der Stadt den ersten Krankheitsfall.

Am Wochenende sind in Augsburg zwei Corona-Fälle bestätigt worden. Ein Betroffener hat den Angaben zufolge leichte Krankheitssymptome, der zweite bisher keine.

Das Corona-Virus ist auch in Augsburg angekommen. Es gibt jetzt zwei bestätigte Fälle, die im Laufe des Wochenendes bekannt geworden sind. Wie die Stadt Augsburg am Sonntag meldete, handelt es sich beim zweiten Infizierten um einen "jungen Augsburger", der mit dem ebenfalls infizierten Bürgermeisterkandidaten aus Bonstetten im Kreis Augsburg Kontakt hatte. Der Augsburger zeigt der Mitteilung zufolge aktuell keine Krankheitssymptome. Er befinde sich aber in häuslicher Quarantäne im Landkreis Augsburg, so die Stadt, wo er sich häufig aufhalte und auch über eine Wohnmöglichkeit verfüge.

Am Samstagmittag hatte das Gesundheitsheitsamt den ersten bestätigten Covid-19-Fall in Augsburg gemeldet. Dabei handelt es sich um einen Mann, der in Augsburg lebt und der beruflich mit dem Patienten zu tun hatte, der diese Woche im Landkreis Aichach-Friedberg positiv auf das Virus getestet worden war. Bei dem Augsburger war die Infektion offenbar bereits am Freitagabend festgestellt worden.

Der Augsburger zeige aktuell "leichte Krankheitssymptome, die mit einem Infekt der oberen Atemwege vergleichbar sind", hieß es am Samstag in einer Pressemitteilung der Stadt Augsburg. Der Mann befinde sich zuhause, er steht unter Quarantäne. Die gilt auch für seine Partnerin. Schulpflichtige Kinder oder Kinder im Kita-Alter leben nicht im Haushalt, so die Stadt. Weitere Angaben, zum Beispiel zum Alter des Patienten, macht das Gesundheitsamt nicht.

Das Gesundheitsamt Augsburg sucht Kontaktpersonen

Die Behörde hatte nach eigenen Angaben noch am Freitagabend begonnen, mögliche Kontaktpersonen des Augsburgers ausfindig zu machen. Menschen, die in den vergangenen Tagen näheren Kontakt mit dem Mann hatten, wurden vom Gesundheitsamt informiert. Auch sie befänden sich aktuell in häuslicher Quarantäne und werden sukzessive auf das Virus getestet. Dies geschieht in der neu eingerichteten Diagnosestelle im Wertstoffhof Haunstetten.

Wie berichtet, haben Stadt Augsburg sowie die beiden Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg dort eine Art Vorsorgezentrum eingerichtet. Kontaktpersonen bestätigter Coronavirus-Falle, die in den Landkreisen oder im Stadtgebiet nachgewiesen wurden, werden dort seit heute auf den Erreger getestet. Wer zur Anlaufstelle kommen muss, legen die Gesundheitsämter fest. Bis zu hundert Personen können dort jeden Tag getestet werden. Der erste Tag dort verlief bislang ruhig und wie geplant: Die Patienten, die zum Test in den Wertstoffhof bestellt werden, fahren an einem Ende in das Gebäude hinein, werden dort von Ärzten getestet und können sofort wieder nach Hause fahren.

Bürgern, die den Verdacht haben, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, steht das Diagnosezentrum vorerst nicht zur Verfugung. Sie werden ausdrücklich darum gebeten, sich weiterhin telefonisch an die eingerichteten Hotlines oder ihren Hausarzt zu wenden: Das Bürgertelefon der Stadt ist für Fragen unter der 0821/324-4444 zu erreichen. Samstags und Sonntags ist die Hotline von 10 bis 18 Uhr geschaltet.

Besondere Vorsicht gilt nun auch für Schulen und Kindertagesstätten in Bayern. Wer ein Risikogebiet wie Südtirol besucht hat, darf die nächsten 14 Tage nicht zum Unterricht bzw. in eine entsprechende Einrichtung kommen.

Die Augsburger Corona-Hotline ist stark nachgefragt

Nach Auskunft eines Stadtsprechers ist die Hotline derzeit stark nachgefragt. Dies liegt unter anderem am Fall des Bürgermeister-Kandidaten Werner Halank aus Bonstetten. Wie berichtet, hatten er und seine Frau sich im Urlaub in Norditalien angesteckt. Bis er positiv auf das Virus getestet worden war, hatte Halank noch einige Termine wahrgenommen, unter anderem hatte er vergangenen Samstag die Augsburger Brechtbühne besucht. Entsprechend hatte es bereits nach Bekanntwerden dieses Fakts am Freitag zahlreiche Anrufe unter der Nummer der städtischen Hotline gegeben. Mögliche Kontaktpersonen, heißt es, würden von den Gesundheitsämtern informiert und dann zur Diagnosestelle nach Haunstetten gebeten.

Für Fragen wurde auch eine bayernweite Corona-Hotline eingerichtet, sie ist unter 09131/6808-5101 zu erreichen. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst hat die Nummer 116 117. Unter dieser Adresse gibt die Stadt Augsburg weitere Informationen.

Der Augsburger Corona-Erkrankte hatte mit dem Aichacher Patienten offenbar beruflich zu tun. Das Gesundheitsamt hatte rund 80 Personen ausfindig gemacht, die mit dem Aichacher in Kontakt standen. 25 Männer und Frauen leben selbst im Landkreis Aichach-Friedberg, hatte das Gesundheitsamt diese Woche mitgeteilt. Die weiteren Kontaktpersonen des Patienten kämen teils aus anderen Bundesländern.

