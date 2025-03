Alt-Augsburg-Gesellschaft fordert mehr Mut in der Maximilianstraße

Die Alt-Augsburg-Gesellschaft äußert sich kritisch zu den Innenstadt-Vorhaben der Stadt, unter anderem zur Maximilianstraße. Wie berichtet soll der Stadtrat am Donnerstag grundsätzlich beschließen, in der Maximilianstraße zwischen St. Ulrich und Moritzplatz perspektivisch Pflanzkübel, Sitzmöbel und Außengastro auf den Parkstreifen zuzulassen. Man sehe aber weder hier noch in der Fuggerstraße ein zusammenhängendes städtebauliches Konzept, so Sebastian Berz, Vorsitzender des Vereins.

