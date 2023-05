Die Grünen nach der Bremen-Wahl – abgestraft für eine Klientelpolitik?

Nach dem Wahldebakel in Bremen liegen die Grünen bundesweit nach einer aktuellen Umfrage hinter der AfD. Forsa-Chef Güllner sieht die Fokussierung auf Klimapolitik als eine Ursache.

Das saß. Sichtlich angefasst kommentierte die Spitzenkandidatin der Grünen, Maike Schaefer, das Wahldesaster ihrer Partei am Sonntagabend bei den Wahlen in Bremen und Bremerhaven. Ein Absturz von 17,4 Prozent im Jahr 2019 auf nun nach der letzten Hochrechnung 11,9 Prozent. Die noch amtierende Umweltsenatorin erklärte am Tag nach der Wahl, dass sie in der kommenden Legislaturperiode nicht mehr für einen Senatorenposten zur Verfügung stehen werde – auch wenn sich der Wahlsieger, Bürgermeister Andreas Bovenschulte ( SPD), für eine Weiterführung der rot-rot-grünen Koalition statt einer Regierung mit der CDU entscheiden sollte.

Für die Bundespartei reiht sich das Ergebnis im kleinsten Bundesland der Republik in eine Reihe von Hiobsbotschaften ein. Streit um die Energiepolitik, schwindendes Vertrauen in das Spitzenpersonal der Partei und dann auch noch die Verwandtenaffäre im Hause des Wirtschaftsministers Robert Habeck um seinen Staatssekretär Patrick Graichen.

Lag das Debakel der Grünen in Bremen wirklich an der Streichung der "Brötchentaste" für Kurzparker?

Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter führte das schlechte Abschneiden in erster Linie auf Fehler vor Ort zurück. Er nannte exemplarisch die Debatte über die "Brötchentaste“, die es in der Hansestadt ermöglichte, in der Innenstadt 15 Minuten kostenlos zu parken, um kleinere Besorgungen – etwa beim Bäcker – zu machen. Maike Schäfer strich diese beliebte Option für Autofahrer kurzerhand. Hintergedanke: Die Bremerinnen und Bremer sollen gefälligst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad einkaufen gehen, nicht mit dem Auto. So etwas wird nicht nur in Bremen mitunter als Bevormundung wahrgenommen.

Auch der Geschäftsführer des Forsa-Instituts, Manfred Güllner, glaubt, dass es tatsächlich lokale Themen waren, die die Bürgerschaftswahlen entschieden haben. Doch Güllners Meinungsforschungsinstitut hatte zuletzt unter dem Titel "Grüne: Die Spalter der Nation“ eine Analyse veröffentlicht, die nahelegt, dass die Partei "in Bremen, aber auch bundesweit“ für eine "Klientelpolitik abgestraft“ werde, die die Interessen und Belange "einer Minorität in der Gesellschaft“ in den Mittelpunkt stellt. Viel zu kurz kämen die Ängste vieler Menschen, "ob es genügend und vor allem bezahlbare Energie gibt, ob die Gasheizung raus muss“, sagt Güllner im Gespräch mit unserer Redaktion.

Forsa-Chef Manfred Güllner stellt den Grünen nach der Wahl in Bremen ein schlechtes Zeugnis aus. Er wirft der Partei vor, eine Politik für "Minoritäten" zu machen. Foto: Britta Pedersen, dpa

Ein Gefühl der Unsicherheit, das sich beim Gang durch den Supermarkt mit Blick auf die zum Teil exorbitanten Preissteigerungen für Lebensmittel noch verstärke. Meinungsforscher Güllner: "Einer großen Mehrheit ist bewusst, dass der Klimawandel bekämpft werden muss, aber dass es in der Politik nur noch um Klimaschutz gehen soll, finden die Leute falsch.“

Das macht sich längst auch bundesweit bemerkbar, die Grünen befinden sich im Sinkflug. Betroffen sind davon auch die bekanntesten Protagonisten der Partei im Bund. Auf einer Skala von 0 bis 100 Punkte stürzte Wirtschaftsminister Habeck laut Forsa in nur einem Jahr um 19 auf nun nur noch 37 Punkte ab. Habecks Parteikollegin, Außenministerin Annalena Baerbock, kommt aktuell immerhin noch auf 42 Punkte.

Viele Bürger fühlen sich durch die Energiepolitik der Ampel-Koalition finanziell überfordert

79 Prozent der Wählerinnen und Wähler kritisieren, dass die finanziellen Möglichkeiten der Bürger bei den Maßnahmen zum Klimaschutz nicht ausreichend berücksichtigt werden würden. Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang griff diesen Zusammenhang auf. Die Grünen müssten den Klimaschutz stärker mit dem Thema soziale Sicherheit verbinden, erklärte sie nun.

"Es gibt einen Kern von ,Altgrünen’ die aus einer inneren Grundhaltung heraus immer wieder die Partei wählen. Aber es gibt auch ,Neugrüne’, die die Grünen auch wählen, weil sie mit den anderen Parteien unzufrieden sind - eine Klientel, das schwer zu halten ist, wenn es nur noch um Klima-Themen geht“, erklärt Güllner. Gleichzeitig fürchtet die Parteiführung, diejenigen, die die Erderwärmung als schon mittelfristig existenzbedrohend fürchten und Verständnis für die Klima-Aktivisten aufbringen, zu verprellen, wenn sie in der Ampelkoalition zu viele Zugeständnisse macht. So ist die Partei in eine unangenehme Lage geraten. Eine stringente Strategie, wie sie sich daraus befreien könnte, ist bisher nicht in Sicht.

Das hat offensichtlich Folgen: Nach aktuellen Forsa-Zahlen ist die Partei bei der Sonntagsfrage jetzt mit nur noch 15 Prozent um einen Prozentpunkt hinter die AfD (16 Prozent) zurückgefallen. "Die AfD erreichte früher meist Wähler, die über ein geschlossen rechtsradikales Weltbild verfügen - das sind rund ein Zehntel der Deutschen“, sagt Manfred Güllner. Doch nun kämen verstärkt Wähler hinzu, die eher aus Protest gegen die Energiepolitik der Bundesregierung, gegen das Gendern oder die Ukraine-Politik AfD wählen. Güllner fürchtet, dass die Partei weiteres Wachstumspotenzial haben könnte.